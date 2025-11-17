Schwerer Unfall in Schwabing: SUV schleudert 40 Meter über Geh- und Radweg
Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr in Schwabing gekommen. Der Fahrer eines Mercedes wollte an der Kreuzung Schleißheimer- und Herzogstraße nach links abbiegen. Dabei verlor er nach Polizeiangaben die Kontrolle über den SUV. Nach Zeugenangaben soll er plötzlich und ohne ersichtlichen Grund stark beschleunigt haben.
Zwei Fußgänger können zur Seite springen
Zwei der Fußgänger am Gehweg konnten sich vor dem Mercedes retten. Der dritte Fußgänger wurde dagegen erfasst und schwer verletzt. Er wurde mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger wurde umgehend notoperiert. Über seinen augenblicklichen Gesundheitszustand liegen keine weiteren Informationen vor.
Kein Hinweis auf vorsätzliches Handeln des Fahrers
Derzeit geht die Polizei von einem tragischen Unfall aus. "Es liegen keine Hinweise auf Vorsatz vor", sagte Polizeisprecher Ralf Kästle. Es könnte sein, dass der Fahrer vom Gaspedal abgerutscht und versehentlich aufs Gaspedal geraten ist. Nähere Informationen zum Mercedesfahrer oder dem verletzten Fußgänger lagen zunächst nicht vor.
