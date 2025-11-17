AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Schwerer Unfall in Schwabing: SUV schleudert 40 Meter über Geh- und Radweg

Schwerer Unfall in Schwabing: SUV schleudert 40 Meter über Geh- und Radweg

Der Fahrer eines Mercedes SUV hat am Montagvormittag in Schwabing die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen geriet auf den Gehweg. Zwei Fußgänger konnten zur Seite springen, ein weiterer wurde erfasst. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 30  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Fahrer eines Mercedes wollte an der Kreuzung Schleißheimer- und Herzogstraße nach links abbiegen. Dabei verlor er nach Polizeiangaben die Kontrolle über den SUV.
Gaulke 3 Der Fahrer eines Mercedes wollte an der Kreuzung Schleißheimer- und Herzogstraße nach links abbiegen. Dabei verlor er nach Polizeiangaben die Kontrolle über den SUV.
Ein SUV gerät aus bislang ungeklärtem Grund mit hoher Geschwindigkeit auf den Fußweg.
Gaulke 3 Ein SUV gerät aus bislang ungeklärtem Grund mit hoher Geschwindigkeit auf den Fußweg.
Der Mercedes Benz schleuderte etwa 40 Meter über den Geh- und Radweg. Zwei Fußgänger in der Nähe eines Drogeriemarktes konnten im letzten Moment zur Seite springen. Ein dritter Fußgänger hatte keine Chance.
Gaulke 3 Der Mercedes Benz schleuderte etwa 40 Meter über den Geh- und Radweg. Zwei Fußgänger in der Nähe eines Drogeriemarktes konnten im letzten Moment zur Seite springen. Ein dritter Fußgänger hatte keine Chance.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr in Schwabing gekommen. Der Fahrer eines Mercedes wollte an der Kreuzung Schleißheimer- und Herzogstraße nach links abbiegen. Dabei verlor er nach Polizeiangaben die Kontrolle über den SUV. Nach Zeugenangaben soll er plötzlich und ohne ersichtlichen Grund stark beschleunigt haben.

Zwei Fußgänger können zur Seite springen

Zwei der Fußgänger am Gehweg konnten sich vor dem Mercedes retten. Der dritte Fußgänger wurde dagegen erfasst und schwer verletzt. Er wurde mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger wurde umgehend notoperiert. Über seinen augenblicklichen Gesundheitszustand liegen keine weiteren Informationen vor.

Kein Hinweis auf vorsätzliches Handeln des Fahrers

Derzeit geht die Polizei von einem tragischen Unfall aus. "Es liegen keine Hinweise auf Vorsatz vor", sagte Polizeisprecher Ralf Kästle. Es könnte sein, dass der Fahrer vom Gaspedal abgerutscht und versehentlich aufs Gaspedal geraten ist. Nähere Informationen zum Mercedesfahrer oder dem verletzten Fußgänger lagen zunächst nicht vor.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
30 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Chris_1860 vor 10 Minuten / Bewertung:

    Uns schon sind die einschlägigen Auto-Hasse wieder mit dem typisch ideologischen Schmarrn wieder da. Nehmt mal den Radlhelm öfter ab, dann kommt drunter mal wieder Luft hin.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • kartoffelsalat vor 56 Minuten / Bewertung:

    Zum Glück war der Fahrer nicht mit gefährlichem Lastenrad unterwegs.

    Ideologischer Autohasser wer das Geschehen nicht vollkommen normal & notwendig findet. Das ist eine lebendige Stadt! Das ist das Stadtbild das wir wollen!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FRUSTI13 vor 47 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von kartoffelsalat

    Was für ein inhaltsleeres Geschwurbel, wieder einmal!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.