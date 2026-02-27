Schwerer Unfall in München: Polizei sichert Dashcam-Video

Ein Autofahrer rast auf der Busspur – Sekunden später kracht es. Ein Biker wird schwer verletzt. Wie die Polizei jetzt gegen den Unfallverursacher ermittelt.

In München ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden, weil ein Autofahrer verbotenerweise überholt hat. (Symbolbild)

München

In München ist ein Motorradfahrer wegen eines verbotenen Überholvorgangs eines Autofahrers schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter berichtete, hatte ein 43-Jähriger einen anderen Autofahrer durch Nutzung einer Busspur überholt. Außerdem sei der Unfallverursacher zu schnell unterwegs gewesen.

Biker stürzt und erleidet schwere Verletzungen

Während des Überholvorgangs seien die beiden Autos zusammengestoßen. Dadurch habe der 43-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verloren und das Zweirad erfasst. Der 32 Jahre alte Biker stürzte und erlitt schwere Beinverletzungen, die Autofahrer blieben unverletzt.

Die Polizei stellte im Auto des 43-Jährigen Videoaufzeichnungen einer sogenannten Dashcam, die die Umgebung aufzeichnet, sicher. Gegen den Mann werde jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.