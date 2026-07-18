Schwerer Unfall in München-Pipping: BMW kracht in Lkw – Fahrer schwer verletzt
Bei einem schweren Verkehrsunfall im Münchner Stadtteil Pipping ist am Morgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nahe der Kirche St. Wolfgang stießen ein BMW und ein vierachsiger Lastwagen frontal zusammen.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW bis zur Windschutzscheibe unter den Lastwagen geschoben und anschließend zur Seite geschleudert. Im Bereich der Unfallstelle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.
Der Fahrer wurde schwer verletzt
Der Fahrer des BMWs erlitt erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht.
Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Pippinger Straße zwischen der Bassermannstraße und der Lützowstraße für mehr als zwei Stunden vollständig gesperrt werden.
Die Polizei ermittelt nun zur genauen Ursache des Frontalzusammenstoßes.
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