Schwerer Unfall in München: 59-Jähriger fällt in Schacht

Ein Bauarbeiter stürzt in einen Aufzugsschacht. Wie es zu dem Unfall auf der Baustelle kommen konnte, ist derzeit unklar.

Ein Mann ist auf einer Baustelle in München Laim in einen Aufzugsschacht gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wieso der Mann in den Schacht fiel, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge bekam den Sturz mit und leistete Erste Hilfe. Der 59-Jährige wurde dann in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Brüche, Bauarbeiter muss in den OP -Saal

Der Mann musste in der Klinik operiert werden. Offenbar hat er sich die Hüfte und das Becken gebrochen. Er hatte zudem nach dem Sturz die Schulter ausgekugelt.

Nun ermitteln Fachleute aus den Behörden, wie es zu dem Sturz kommen konnte und ob die Baustelle arbeitsschutzrechtlich ausreichend gesichert gewesen ist.