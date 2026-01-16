AZ-Plus

Schwerer Unfall in Grünwald: SUV fährt Rentnerin um

Die 85-Jährige wollte am Dienstagnachmittag die Tölzer Straße vom Marktplatz kommend überqueren. Die Fahrerin eines Audi Q5 wurde laut Polizei von der tief stehenden Sonne geblendet. Mit schlimmen Folgen für die Fußgängerin. 
Ralph Hub
Ralph Hub |
Der Rettungsdienst brachte die schwer verketzte Fußgängerin nach dem Unfall in Grünwald ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Der Rettungsdienst brachte die schwer verketzte Fußgängerin nach dem Unfall in Grünwald ins Krankenhaus. (Symbolbild) © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Bei einem tragischen Verkehrsunfall im Münchner Nobelvorort Grünwald im Landkreis München ist am Donnerstagnachmittag eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Fahrerin eines Audi Q5 sah die Rentnerin wegen der tief stehenden Sonne zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Die Rentnerin aus dem Landkreis München ist auf eine Gehhilfe angewiesen. Gegen 14 Uhr wollte sie vom Marktplatz in Grünwald kommend die Tölzer Straße überqueren. Gleichzeitig fuhr eine 52-Jährige ebenfalls aus dem Landkreis München mit ihrem Audi Q5 nach Angaben der Polizei die Tölzer Straße in südliche Fahrtrichtung.

Die Sonne stand im Rücken der Fußgängerin

Auf Höhe des Marktplatzes auf Höhe der Hausnummer 5 kam es zum Zusammenstoß zwischen dem SUV und der die Fahrbahn überquerenden 85-Jährigen. Der Audi erfasste die Fußgängerin mit der linken Frontseite. Die 85-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Die Rentnerin erlitt Prellungen am ganzen Körper, zudem besteht der Verdacht einer Hirnblutung. Lebensgefahr besteht für die Fußgängerin aber nicht, sagte Polizeisprecher Michael Marienwald am Freitag. Laut Polizei wurde die Audi-Fahrerin von der tief stehenden Sonne geblendet und sah deshalb die Rentnerin auf der Fahrbahn zu spät.

48 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Bongo vor 21 Minuten / Bewertung:

    Also, Sie meinen, in München rasen die Autofahrer „blind durch die Straßen“ und ich meine, dass dort offensichtlich Fußgänger nicht in der Lage sind, „achtsam die Straße zu überqueren“
    Das ist natürlich eine gefährliche Mischung!
    Also, in meinem Wohnort wurde in den letzten 30 Jahren kein Fußgänger von einem Auto überfahren bzw. angefahren. Vielleicht sind wir hier, Autofahrer und Fußgänger, einfach ein bisschen intelligenter und passen besser auf!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • doket vor 11 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Bongo

    Vielleicht geht in Ihrem Ort keiner zu Fuß? Würde mich nicht wundern, wenn bei Ihnen jeder Meter gefahren wird.
    Für übermäßig hohe Intelligenz sind ha Niederbayern nicht unbedingt bekannt. Die können ja kaum reden bzw. ist deren Sprache eigentlich näher am Bellen. Sie wissen ja wie das klingt, wenn ihr Nachbar ein Ei sagen will, dann kommt nur oa Oa

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Bongo vor 58 Minuten / Bewertung:

    Antwort an Doket:
    „Und Schuld haben Leute wie Sie“, wollen Sie mir einreden. Echt? Ich in Niederbayern bin also schuld, wenn in München jemand unachtsam über die Straße läuft und von einem Autofahrer angefahren wird. Sind Sie um diese Uhrzeit eigentlich bereits besoffen oder sonstwie zugedröhnt?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
