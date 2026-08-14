Schwerer Unfall in Bogenhausen: Motorradfahrer zwischen zwei BMW eingeklemmt

Bei einem Auffahrunfall in Bogenhausen ist ein 58-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste den Mann zwischen zwei BMW befreien.

Ein Motorradfahrer wurde zwischen bei BMW eingeklemmt und schwer verletzt. (Symbolbild)

In Bogenhausen ist ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen schwer verletzt worden. Der 58-Jährige musste von der Feuerwehr zwischen zwei Autos befreit werden.

Motorradfahrer zwischen zwei BMW eingeklemmt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (13. August) gegen 17.10 Uhr an einer roten Ampel in der Weltenburgerstraße. Ein 45-jähriger Münchner hielt dort mit seinem Skoda. Hinter ihm standen eine 45-jährige Frau aus dem Landkreis Ebersberg mit ihrem BMW und ein 58-jähriger Münchner auf einem Yamaha-Motorrad.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein weiterer 45-jähriger BMW-Fahrer auf das Motorrad auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 58-Jährige samt Motorrad auf den davorstehenden BMW geschoben. Dieser wiederum prallte auf den Skoda.

Der Motorradfahrer wurde dabei zwischen den beiden BMW eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn. Er erlitt eine Kreuzbeinfraktur und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 15-Jährige, die als Beifahrerin im stehenden BMW saß, wurde leicht verletzt. Sie musste nicht ins Krankenhaus. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Mehrere zehntausend Euro Schaden

Der Unfallverursacher-BMW wurde schwer beschädigt, der Skoda und der andere BMW haben leichte Schäden. Das Motorrad wurde bei dem Zusammenstoß komplett zerstört. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

Für die Unfallaufnahme musste die Weltenburgerstraße in Richtung Denninger Straße gesperrt werden. Der Verkehr wurde abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigeleitet, größere Verkehrsbehinderungen gab es laut Polizei nicht. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.