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Schwerer Unfall im Westend: E-Scooter-Fahrer (24) von Tram erfasst

Schwanthalerhöhe: Trotz Klingeln und Gefahrenbremsung kann eine Trambahnfahrerin den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.
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Die Einmündung der Bergmannstraße in die Landsberger Straße. Gleich zwei Fußgängerüberwege mit Ampel führen hier über die Straße.
Die Einmündung der Bergmannstraße in die Landsberger Straße. Gleich zwei Fußgängerüberwege mit Ampel führen hier über die Straße. © Google Street View

Der Unfall passierte am Freitagmittag, 6. November 2026, gegen 12.40 Uhr: Laut Bericht der Polizei wollte ein 24-jähriger Münchner mit einem E-Scooter die Landsberger Straße auf Höhe der Bergmannstraße am dortigen Fußgängerüberweg überqueren. Ob die Ampel für ihn Rot oder Grün zeigte, ist laut Polizei derzeit noch unklar.

Eine Trambahn fuhr zum gleichen Zeitpunkt auf der Landsberger Straße stadteinwärts. Die 31 Jahre alte Trambahnführerin sah den 24-Jährigen und gab akustische Warnsignale ab. Gleichzeitig leitete sie eine Gefahrenbremsung ein.

Trotzdem war der Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern: Die Trambahn erfasste den 24-Jährigen frontal.
Der junge Mann erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen, wie ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und noch unklare innere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ob der Mann das Klingeln der Tram nicht hörte, oder Kopfhörer oder Ähnliches trug, lag der Polizei am Sonntag nicht vor.

Am E-Scooter entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme mussten die Landsberger Straße und die Trambahngleise zeitweise gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

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