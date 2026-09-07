Schwerer Unfall im Münchner Westend: Auto kippt um
Mit vollem Karacho sind am Montagnachmittag in der Hansastraße zwei Autos zusammengestoßen. Eines davon kippte um und blieb auf der Seite liegen. Der Wagen eines mobilen Pflegedienstes war nach Angaben der Feuerwehr mit einem weiteren Pkw kollidiert.
Die Fahrerin war in dem Pflegedienstfahrzeug eingeschlossen. Helfer befreiten sie, die Pflegefachkraft wurde nach ersten Informationen nicht verletzt.
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