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Schwerer Unfall im Münchner Westend: Auto kippt um

Zwei Autos sind am Montagnachmittag in der Hansastraße zusammengestoßen. Helfer befreiten eine Frau unverletzt aus dem Kleinwagen.
AZ/Ralph Hub |
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Der Wagen eines mobilen Pflegedienstes kollidierte mit einem Pkw.
Der Wagen eines mobilen Pflegedienstes kollidierte mit einem Pkw. © Abendzeitung

Mit vollem Karacho sind am Montagnachmittag in der Hansastraße zwei Autos zusammengestoßen. Eines davon kippte um und blieb auf der Seite liegen. Der Wagen eines mobilen Pflegedienstes war nach Angaben der Feuerwehr mit einem weiteren Pkw kollidiert.

Die Fahrerin war in dem Pflegedienstfahrzeug eingeschlossen. Helfer befreiten sie, die Pflegefachkraft wurde nach ersten Informationen nicht verletzt.

Unfall auf der Hansastraße im Münchner Westend
Unfall auf der Hansastraße im Münchner Westend © Abendzeitung
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