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Schwerer Unfall im Forschungszentrum bei München

Der Fahrer eines 20-Tonners hat am Montag die Kontrolle über seinen Lkw verloren, als er rückwärts aus der Baustelle am Forschungszentrum in Garching fuhr. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.
Ralph Hub |
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Der Rettungsdienst brachte den Berufskraftfahrer nach dem Unfall auf der Baustelle des Forschungszentrums Garching ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Der Rettungsdienst brachte den Berufskraftfahrer nach dem Unfall auf der Baustelle des Forschungszentrums Garching ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Jens Büttner

Der Fahrer eines 20-Tonners hat am Montagvormittag gegen 10 Uhr die Kontrolle über seinen Volvo-Lkw verloren, als er rückwärts aus der Baustelle am Forschungszentrum in Garching über einen unbefestigten Zufahrtsweg fuhr. Der Volvo kippte nach Angaben der Polizei aufgrund des Gefälles auf die rechte Seite.

Fahrer wird durch den Innenraum der Kabine geschleudert

Der 58-jährige Berufskraftfahrer war beim Rangieren nicht angeschnallt und wurde deshalb durch die Kabine des Lastwagens geschleudert. Der Mann aus dem Landkreis Augsburg erlitt eine Oberschenkelfraktur und eine Verletzung am Brustkorb. Die Polizei geht von einem Fahrfehler als Unfallursache aus. Am Lkw sowie an einem Grundstückszaun entstand ein Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

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