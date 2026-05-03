Schwerer Unfall am Isartor in München: Baby in Klinik gebracht

Auf der Kreuzung Isartorplatz und Zweibrückenstraße sind am Sonntagmorgen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. In einem Wagen war ein acht Monate altes Baby, das vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde.

Beim Abbiegen an der Kreuzung Isartorplatz und Zweibrückenstraße (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) sind am Sonntagmorgen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei erfasste ein 48-Jähriger in einem Audi Q5 den elektrisch angetriebenen 4er BMW eines 34-jährigen Familienvaters. Der Audi krachte rechts in das Heck des BMW.

In dem Elektro-BMW war ein Kleinkind in der Babyschale

In dem BMW befand sich nach Angaben der Polizei ein acht Monate altes Baby. Das Kleinkind wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei blieb das Baby bei dem Unfall unverletzt. Beide Fahrer gaben bei der Polizei an, dass die Ampel für sie grün zeigte. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf mindestens 13.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Straßenbahn umgeleitet werden. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.