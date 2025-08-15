AZ-Plus

Schwerer Sturz eines Rennradlers an der Kugleralm bei München

Ein 41-Jähriger aus München ist am Donnerstag im Bereich des beliebten Biergartens in Oberhaching zwischen den drei am Boden angebrachten Bremsschwellen gestürzt. Der Mann kam mit Verdacht auf Schlüsselbeinfraktur ins Krankenhaus. 
Im Bereich des Biergartens Kugleralm sind am Boden drei Bremsschwellen angebracht worden, die Raser zu weniger Tempo zwingen sollen.
Im Bereich des Biergartens Kugleralm sind am Boden drei Bremsschwellen angebracht worden, die Raser zu weniger Tempo zwingen sollen. © Ben Sagmeister
Eigentlich sollen die drei schwarz-gelben Bodenschwellen aus Kunststoff Raser ausbremsen und so Unfälle auf der beliebten Radlerstrecke im Landkreis München vermeiden. Am Donnerstagmittag kam ein 41-Jähriger aus München aber gerade wegen dieser Bremsschwellen zu Sturz. Der Mann kam mit Verdacht auf eine Schlüsselbeinfraktur ins Krankenhaus.

Der Radler fuhr, wie die Polizei mitteilte, mit seinem Rennrad vom Typ Canyon Ultimate in Richtung Perlacher Forst. Die erste Bremsschwelle packte er problemlos, an der zweiten stellte sich der Lenker am Rennrad quer. Der 41-Jährige wurde ausgehebelt und stürzte, "ohne Fremdverschulden", wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Fehlverhalten des Fahrers konnte bislang nicht festgestellt werden

An der Stelle gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 10 km/h. Ob der Radler sich daran gehalten hat, ist nicht gesichert. "Ein Fehlverhalten des 41-Jährigen konnte bislang nicht festgestellt werden", heißt es im Polizeibericht. An der Kugleralm gibt es seit längerer Zeit Ärger wegen rücksichtslos rasender Radler. Anwohner ärgern sich über ganze Gruppen von Radfahrern, die in hohem Tempo auf der Strecke unterwegs sind.

Ärger mit Rennradfahrern in Oberhaching 

Es kam in der letzten Zeit auch schon zu Unfällen. Am 6. August kam es laut Polizei zuletzt zu einem Unfall auf der Strecke, allerdings noch ein gutes Stück vom Biergarten entfernt: Eine Radlerin prallte mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer im Perlacher Forst zusammen und wurde dabei schwer an Hüfte und Arm verletzt. Der Bürgermeister von Oberhaching, Stefan Schelle (CSU) hat den Radl-Rambos den Kampf angesagt. Er würde am liebsten sogar Blitzer aufstellen, wenn das rechtlich und technisch möglich wäre.

  • MadridistaMUC vor 5 Minuten / Bewertung:

    Natürlich war er zu schnell und bestimmt nicht maximal 10km/h.Was soll das jetzt? Ich würde sagen : Selbst schuld. Und ich wette, dass dieser Möchtegern Tour de Francler gegen die Schwellen und das Tempolimit klagt. Aber so isses. Die, die Fehler machen und Regeln missachten, fühlen sich mies und unrecht behandelt und sehen sich als Opfer.

