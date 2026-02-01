AZ-Plus
Schwerer Bus-Unfall in München – Mädchen (13) stirbt noch vor Ort

Ein Linienbus prallt in München gegen eine Mauer – die Folgen sind schwer. Ein Mädchen stirbt, mehrere Menschen werden schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar.
AZ/dpa |
Die Feuerwehr war am späten Nachmittag vor Ort.
Die Feuerwehr war am späten Nachmittag vor Ort. © Stefan Puchner/dpa

Bei einem schweren Busunfall im Osten Münchens ist ein Fahrgast gestorben – mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein Linienbus im Stadtteil Trudering gegen die Mauer eines Gebäudes gefahren. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der AZ-Redaktion mitteilte, handelt es sich bei der toten Person um ein 13-jähriges Mädchen. Sie erlag ihren Verletzungen noch vor Ort.

Zudem sind sechs weitere Personen Polizeiangaben zufolge verletzt; vier davon schwer. Laut dpa gehört auch der 38-jährige Busfahrer zu den Verletzten. Eingangs hieß es von der Polizei, dass mehr als zehn Menschen verletzt wurden.

In den sozialen Medien meldet sich auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zu Wort. Er wurde noch am Samstag von der Polizei darüber informiert wurde, dass ein "Bus aufgrund eines medizinischen Notfalls des Fahrers in Trudering in der Feldbergstraße ungebremst in eine Gebäudemauer gefahren" ist. "Meine Gedanken sind bei den Eltern und den Angehörigen und Freunden des jungen Mädchens", so Dieter Reiter auf Instagram. Auch zu den weiteren Schwerverletzten äußert sich Münchens OB. Er wünscht ihnen, "dass sie alle wieder vollständig gesund werden" und eine "gute Besserung." 

Am Samstag war die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften am Unfallort damit beschäftigt, die Verletzten zu versorgen. 

Ein Bus ist in München gegen eine Mauer gekracht.
Ein Bus ist in München gegen eine Mauer gekracht. © Stefan Puchner/dpa

Am Nachmittag war die Polizei noch länger am Unfallort im Einsatz und mit Bergungsarbeiten des Busses beschäftigt. Hilfskräfte des Zentralen Psychologischen Dienst der Polizei (ZPD) und des Kriseninterventionsteams (KIT) betreuten die Angehörigen. Die Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Die Polizei will nun ermitteln, ob möglicherweise ein gesundheitliches Problem bei dem Busfahrer eine Rolle spielte. Ein Fremdverschulden könne nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden.

