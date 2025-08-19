Schwerer Autounfall in München: Auto fährt über Gärtnerplatz

Am Gärtnerplatz ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Ersten Informationen zufolge wurde eine Person verletzt.

Der Grund für den Unfall ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Am Dienstag kam es am Gärtnerplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen ist. Dabei soll ersten Informationen zufolge eine Person verletzt worden sein.

Unfall am Gärtnerplatz: Wagen kam von der Straße ab

Nach ersten Informationen, die der AZ vorliegen, soll dabei ein Audi in der Reichenbachstraße an einer Straßenbaustelle außer Kontrolle sein. Diese Informationen konnten zunächst nicht bestätigt werden.

Eine Augenzeugin berichtete der SZ, dass der Wagen einmal über den ganzen Platz gefahren und erst auf der anderen Seite zum Stehen gekommen sei. Durch einen Lieferwagen sei das Auto gestoppt worden. Die Polizei konnte diese Schilderung zunächst nicht bestätigen.

Am Gärtnerplatz kam es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall. © Thomas Gaulke

Laut Informationen der SZ dauern die Ermittlungen zu Unfallursache und -geschehen noch an.