Schwere Unwetter in München: S-Bahn-Verkehr eingeschränkt, Stromausfall am Flughafen

Das schwere Unwetter über München hat für erhebliche Einschränkungen bei der S-Bahn gesorgt. Auch am Flughafen gab es zeitweise Chaos – unter anderem fiel der Strom kurzzeitig aus.

Das Unwetter hat auch am Flughafen München die Reisepläne der Passagiere etwas durcheinandergewirbelt.

München - Das schwere Unwetter über München in der vergangenen Nacht hat auch für Chaos am Flughafen gesorgt, orkanartige Böen mit bis zu 112 Kilometern pro Stunde wurden gemessen: So mussten Passagiere längere Zeit im bereits gelandeten Flieger warten und auch bei der Gepäckausgabe ging lange nichts mehr.

Wie ein Sprecher des Flughafen München der AZ mitteilte, lag das daran, dass es bei schweren Unwettern zu einem temporären Abfertigungsstopp kommt. In diesem Zeitraum kann es passieren, dass Fluggäste zunächst ihr Flugzeug nicht verlassen bzw. betreten können und auch das Be- oder Entladen des Gepäcks eingestellt wird, damit sich das Flughafenpersonal bei Gewitter nicht im Freien aufhalten muss. Rund 40 Minuten dauerte der Abfertigungsstopp am Donnerstagabend, aufgrund dessen 72 Flüge annulliert werden mussten.

© Johannes Landauer

Unwetter in München: Stromausfall am Flughafen

Durch das Gewitter kam es auch zu einem kurzen Stromausfall am Flughafen, wie ein Sprecher der AZ bestätigte. Allerdings sprangen die Notfallgeneratoren sofort an und das Back-up-System konnte binnen kürzester Zeit hochgefahren werden. Langfristige technische Auswirkungen hatte der Stromausfall nicht, wobei der Flughafen nicht ausschließen kann, dass es für wenige Minuten Probleme mit den Sicherheitstüren oder den Parkautomaten gab, von denen ein Passagier der AZ berichtete.

Sturm sorgt für Einschränkungen bei der S-Bahn in München

Die Unwetter haben vor allem auf den Schienen für Behinderungen gesorgt – der S-Bahn-Verkehr in München ist teilweise noch immer eingeschränkt. Einzelne Streckenabschnitte seien immer noch gesperrt, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit: "Auf der Stammstrecke und im gesamten S-Bahn-Gesamtnetz ist mit Verspätungen zu rechnen."

Aktuell verkehren die S-Bahnen wie folgt: Auf der Linie S1 München Ost - Freising/Flughafen München fahren die Züge wieder auf dem Regelweg mit allen geplanten Halten, der Ersatzverkehr mit Taxis zwischen Moosach und Freising bleibt bis etwa 16 Uhr bestehen. S 2 Dachau - Altomünster: Der Streckenabschnitt ist weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist für Sie eingerichtet.

Eine Anzeigetafel der S-Bahn am Ostbahnhof weist auf Ausfälle und Streckensperrungen hin. Nach schweren Unwettern ist in München der S-Bahn-Verkehr weiterhin eingeschränkt. © Peter Kneffel/dpa

Bei der S2 Altomünster entfällt der Stundentakt zwischen München Ost und Altomünster weiterhin, noch im Laufe des Nachmittags soll die Strecke nach DB-Informationen wieder frei sein. Die S2 ist auf dem Streckenabschnitt Markt Schwaben - Erding weiterhin gesperrt, ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet. Das gilt auch für den Bereich zwischen Gauting und Tutzing auf der Linie S6.

Auf der Linie S20 entfallen weiterhin alle S-Bahnen

"Bitte nutzen Sie nur die Taxis mit speziell gekennzeichneter 'SEV'-Beschilderung", rät die Deutsche Bahn in Sachen Ersatzverkehr. Aufgrund geringer Verfügbarkeit von Taxis sei auf allen Strecken mit hohen Wartezeiten zu rechnen.

Aufgrund der Auswirkungen von Unwetterschäden entfallen am heutigen Freitagnachmittag alle S-Bahnen der Linie S20. Zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg(S4 und S6) sind wegen einer Reparatur an der Strecke weiterhin nur eingeschränkt Zugfahrten möglich. Die S-Bahnen verkehren auf dem Streckenabschnitt im 60-Minuten-Takt. Die DB bittet die Fahrgäste, alternativ auch den Regionalverkehr zu nutzen: "Bitte rechnen Sie auf der Linie in beide Richtungen mit Verzögerungen. Zugausfälle und vorzeitige Zugwenden sind kurzfristig möglich."

Einschränkungen auch im Regionalzugverkehr

Auch der Regionalzugverkehr ist von Zugausfällen betroffen. "Es ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Auch kommt es kurzfristig zu Zugausfällen", teilte die Bahn am Freitagmorgen mit. Es seien keine Zugfahrten auf der Strecke zwischen Starnberg und Tutzing möglich. Die Regionalzüge aus Richtung Weilheim verkehrten bis Tutzing und endeten dort vorzeitig, hieß es.

Wegen eines Baumes im Gleis sollte die Strecke Neufahrn (bei Freising) – Freising bis voraussichtlich 8 Uhr gesperrt sein. Die Regionalzüge aus Richtung Landshut verkehrten bis Freising und endeten dort vorzeitig. Reisende wurden gebeten, sich vor der Abfahrt im Internet über ihre Verbindungen zu informieren. Updates der Deutschen Bahn zur Betriebslage .

Zuggäste müssen evakuiert werden

Mehrmals mussten sogar Fahrgäste aus den betroffenen Zügen evakuiert werden – sowohl wegen herabfallenden Bäumen, als auch wegen Stromausfällen. Insgesamt waren davon laut Bundespolizei wohl mehr als 20 Fahrgäste betroffen.

Unwetter sorgt für Feuerwehreinsätze in München

In der Nacht auf Freitag musste die Feuerwehr München ab 23 Uhr zu 25 Einsätzen, die auf das Unwetter zurückzuführen sind, ausrücken. Bei den meisten der Einsätze handelte es sich um herabgefallene oder abgebrochene Äste, die von der Feuerwehr entfernt wurden.

Ein Einsatz war dabei besonders aufwändig. Eine Weide mit rund 80 Zentimeter Stammdurchmesser war über die Straße gefallen und hatte dabei auch mehrere Fahrzeuge beschädigt. Mit Kettensägen und einem Ladekran beseitigten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Baum.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist aktuell noch unbekannt. In einigen Fällen mussten Sicherungsmaßnahmen an Absperrungen, die vom Wind umgeworfen wurden, durchgeführt werden. Auch ein Pavillon war durch den Wind flügge geworden.

Auch für die Nacht von Freitag auf Samstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) ähnliche Unwetter voraus. Bei etwas niedrigeren Temperaturen als noch am Freitag soll es erneut zu starkem Regen und Gewittern kommen.