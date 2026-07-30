Schwere Unfälle in München: Drei Verkehrsteilnehmer im Krankenhaus

Drei Menschen werden bei schweren Unfällen im Stadtgebiet zum Teil erheblich verletzt. Ein Rollerfahrer, ein Motorradfahrer und ein Radfahrer werden stationär in Krankenhäusern behandelt.

Ein 59 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist am Donnerstag gegen 9.30 Uhr mit seinem Motorroller auf der Ludwigstraße an der Ecke zur Schellingstraße unter einen Lkw geraten. Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik.

Der Unfall ereignete sich unmittelbar neben Gebäuden der Ludwig-Maximilians-Universität. Wie die Polizei mitteilte, stand ein Lastwagen beim Entladen auf der rechten Spur. Neben dem Lkw stand auf der zweiten Spur ein weiterer Lastwagen vor einer Ampel, die rot zeigte. Wie die Polizei mitteilte, stand ein Lastwagen beim Entladen auf der rechten Spur. Neben dem Lkw stand auf der mittleren Spur ein zweiter Lastwagen. Der Mann mit dem Roller fuhr vor die beiden wartenden Laster.

Lasterfahrer übersieht Motorroller

Als die Ampel auf Grün sprang, habe der Lkw-Fahrer auf der mittleren Spur beim Anfahren vermutlich den Motorroller übersehen und ihn erfasst, so ein Polizeisprecher. Der 59-Jährige wurde unter seinem Roller und zwischen den beiden Lastwagen eingeklemmt. Helfer brauchten mehrere Minuten, bevor sie den 59-Jährigen aus seiner misslichen Lage befreien und ihn anschließend medizinisch versorgen konnten.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei waren die Ludwig- und die Leopoldstraße zwischen Von-der-Tann- und Franz-Joseph-Straße am Vormittag für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Staus.

Motorrad kracht in Mercedes

Ganz in der Nähe auf der Ludwigstraße, im Bereich der Von-der-Tann-Straße, kam es am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall. Ein Motorrad stieß mit einem Mercedes zusammen. Beide Fahrer waren auf der Ludwigstraße stadteinwärts unterwegs. An der Von-der-Tann-Straße machte ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Dachau mit seinem Benz einen U-Turn. Nach Polizeiangaben ist an der Stelle das Wenden verboten.

Ein Yamaha-Fahrer (43) aus München konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte dem Mercedes direkt ins Heck. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn mit einer Oberschenkelfraktur ins Krankenhaus.

Radler überfährt rote Ampel

Bei einem weiteren Verkehrsunfall wurde am Mittwochabend in Feldmoching ein Radfahrer schwer verletzt. Der 61-Jährige aus München war auf der Schleißheimer Straße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 38-Jähriger aus München mit einem Mercedes die Schleißheimer Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Detmoldstraße krachte es. Der Mercedes fuhr in die Kreuzung, ebenso der 61-jährige Radler. Nach aktuellem Ermittlungsstand missachtete der Fahrradfahrer dabei aber die für ihn geltende rote Ampel, sagte ein Polizeisprecher. Der Radler kam mit einer stark blutenden Kopfwunde und einer Mittelhandfraktur ins Krankenhaus.