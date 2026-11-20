Das Gerücht schwebte schon lange wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Galeria-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter am Rotkreuzplatz. Nun haben sich ihre Befürchtungen bewahrheitet.

Das Gerücht machte schon lange die Runde, doch nun ist es traurige Gewissheit. Nach knapp 50 Jahren schließt die Galeria-Filiale am Rotkreuzplatz Anfang 2027 endgültig. Das bestätigte das Unternehmen am Freitag. Der bisherige Mietvertrag läuft am 31. Januar 2027 aus.

Die Immobilie, in der sich die Galeria-Filiale befindet, hat mit der Münchner OFB Projektentwicklung GmbH, einer Tochter der Helaba, einen neuen Eigentümer. Dieser hatte das Gebäude aus der Insolvenzmasse der Signa gekauft und für den Standort am Rotkreuzplatz eigene Ideen verfolgt. Die aktuelle Immobilie soll abgerissen werden und anschließend ein höherer Neubau mit Wohnungen, Büros, einem Hotel und einigen Einzelhandelsflächen, aber ohne Galeria, entstehen. Eine Einigung über eine Fortführung der Galeria-Filiale kam für den geplanten Neubau nicht zustande.

Über 100 Galeria-Mitarbeiter in München von Schließung betroffen

Vom endgültigen Ende der Galeria-Filiale am Rotkreuzplatz sind über 100 Mitarbeiter betroffen. Sie teilen ihr Schicksal mit den Kolleginnen und Kollegen in den Filialen am Berliner Kurfürstendamm und in der Kölner Hohe Straße. Die Abwicklung erfolgt in Abstimmung mit dem Finanzierungspartner Gordon Brothers.

Bis Ende Dezember soll auch eine Streichliste veröffentlicht werden, möglichst mit allen Filialen, die dann 2027 schließen. Von den 83 Filialen könnten nur 40 oder 50 erhalten bleiben, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Galeria hat Anfang Oktober erneut Insolvenzantrag gestellt – zum vierten Mal in sechs Jahren.

Die Galeria-Filiale am Rotkreuzplatz in Neuhausen: Der neue Eigentümer OFB will an dem Standort neu bauen. Büros, Wohnungen und Hotelflächen sollen entstehen, auch rund 6000 Quadratmeter Einzelhandelsflächen sind geplant. © IMAGO/Wolfgang-Maria Weber

"Die Mietverträge laufen endgültig aus. Mir ist bewusst, dass die Nachricht für die Kolleginnen und Kollegen an diesen Standorten schwer ist. Die nächsten Schritte werden wir im Rahmen unseres Gesamtkonzeptes mit den Arbeitnehmervertretungen abstimmen und die betroffenen Teams über den weiteren Ablauf informieren", so Dr. Frank Kebekus, vorläufiger Insolvenzverwalter von Galeria.

Neuer Gebäude-Eigentümer plant Abriss und Neubau

Die OFB plant einen großen Neubau mit grünem Innenhof an dem zentralen Platz in Neuhausen. Nach jetzigen Plänen werden von dem Kaufhausgebäude aus den 1980ern nur der Rohbau vom Erdgeschoss und die beiden Untergeschosse erhalten bleiben.

Im ersten und zweiten Obergeschoss sollen neue Büroflächen entstehen. Einzelhandelsflächen – also für Geschäfte – sind künftig nur noch ebenerdig sowie im ersten und zweiten Untergeschoss vorgesehen.

Bereits im Frühjahr 2027 will der Projektentwickler mit dem Rückbau der oberirdischen Geschosse beginnen. Das teilte ein mit dem Projekt befasster leitender OFB-Mitarbeiter der AZ Ende März 2026 mit. Voraussetzung für den Abriss ist freilich, dass bis dahin die erforderlichen Genehmigungen der Stadt vorliegen.