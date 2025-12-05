Schwer verletzt: Münchnerin steht beim Haare föhnen plötzlich in Flammen
Eine 60 Jahre alte Frau aus Riem stand am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr in Bad und föhnte sich ihre Haare. Dabei entzündeten sich aus bislang unbekannten Gründen sowohl die Frisur als auch die Oberbekleidung der Frau. Die Münchnerin rannte brennend aus der Wohnung ins Treppenhaus. Ein Nachbar hörte ihre Hilferufe und griff sofort ein. Er löschte die Flammen und verständigte anschließend den Rettungsdienst.
Münchnerin kommt in Spezialklinik für Brandverletzungen
Die 60-Jährige erlitt nach Polizeiangaben schwere Brandverletzungen im Kopfbereich und wurde vom Rettungsdienst in eine Münchner Spezialklinik gebracht. Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Unfallhergang, übernommen. Derzeit kann ein Defekt am Föhn nicht ausgeschlossen werden, möglich wäre auch, dass sich in dem Raum Haarspray entzündet hat.
