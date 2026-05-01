Schwer verletzt: BMW-Fahrerin stößt mit Bus zusammen und muss mit Heli in die Klinik

Bei dem Unfall wird ein Ehepaar schwer verletzt.

Beim Abbiegen ist eine Pkw-Fahrerin am Donnerstag in Unterschleißheim mit einem Linienbus zusammengestoßen.

Der Bus fuhr gegen 16.15 Uhr auf der Landshuter Straße stadtauswärts. Gleichzeitig fuhr eine über 80-jährige Deutsche aus dem Landkreis München mit ihrem BMW auf der Carl-von-Linde-Straße stadteinwärts. Ihr ebenfalls über 80-jähriger Mann war ihr Beifahrer. Die Autofahrerin wollte links in die Landshuter Straße und kollidierte dabei mit dem Linienbus.

Durch den Zusammenstoß stürzten im Bus zwei Fahrgäste, eine 20-jährige Brasilianerin mit Wohnsitz im Landkreis Freising und eine 18-jährige Griechin mit Wohnsitz im Landkreis Dachau, und wurden verletzt.

Die Feuerwehr muss die Seniorin aus dem Fahrzeug befreien

Auch die Fahrerin des BMW und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Die über 80-Jährige musste von der Feuerwehr mit technischem Gerät aus dem Pkw befreit werden und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Ihr Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden verletzten Insassinnen des Busses benötigten keine weitere medizinische Versorgung.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten beiden Straßen voll gesperrt werden, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.