Schweinchenliebhaber aufgepasst: Tierheim sucht neuen Halter für "Tofu"

Ein Schweinchen namens Tofu sucht derzeit einen neuen Platz. Am liebsten wäre dem weiblichen Mini-Schwein natürlich ein Saustall.

München - Liebhaber und Kenner von Hängebauchschweinen – zu denen bekanntermaßen auch George Clooney gehören soll – ruft das Tierheim München nun auf, sich zu melden: Die Mini-Sau Tofu sehnt sich nach einem neuen Besitzer.

Das weibliche Hängebauchschwein ist etwa zwei Jahre alt. Sie kam ins Tierheim, weil der Vorbesitzer sie nicht mehr halten konnte – er sei "liebevoll (...) aber leider nicht besonders artkundig" gewesen, schreibt das Tierheim weiter.

Probleme an den Hufen waren die Folge, die aber inzwischen wieder behoben sind. Frisch manikürt durfte das Schweinchen aus der Quarantäne ausziehen – und wartet in Gefolgschaft von Ziegen, Hähnen und Warzenenten in der Wildtierstation auf ein neues Zuhause.

"Wir suchen für Tofu Halter, die sich über die Eigenheiten von Schweinen bewusst sind und Tofu in eine bestehende Gruppe integrieren können", so das Tierheim. "Denn Schweine sind nicht nur sehr intelligente Tiere, sondern auch sehr sozial." Viel Platz und am besten auch ein paar Artgenossen sollte der neue Besitzer also haben, außerdem eine Genehmigung für die Haltung mit Mikrochip statt mit genehmigungsfreier Ohrmarke.

Inwieweit Tofu andere Schweine kennt und schätzt, ist im Tierheim nicht bekannt. An menschliche Zuwendung sei sie aber gewöhnt, und freut sich daher über Streichel- und Spieleinheiten.

Wer ein passendes Plätzchen für die kleine Tofu hat, der melde sich gerne direkt in der Wildtierstation des Tierheims München unter Tel.: 089 / 921 000 76 oder schreibe eine Email an wildtiere@tierheim-muenchen.de