Der Zoll kommt dem Münchner Unternehmer auf die Spur, weil dessen Mitarbeiter trotz ihrer extrem weiten Anreise auffällig geringe Arbeitszeiten verzeichnen. Der Schaden soll bei knapp acht Millionen Euro liegen.

In einem Zeitraum von fünf Jahren ist den öffentlichen Kassen ein Schaden in Höhe von insgesamt 7,85 Millionen Euro entstanden: Am Landgericht München I ist ein Münchner Stuckateur-Meister unter anderem wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Organisierte Schwarzarbeit: Münchner Stuckateur-Meister und sein Vorarbeiter müssen ins Gefängnis

Das Hauptzollamt Rosenheim und die Staatsanwaltschaft München I deckten das Vergehen auf. Der italienische Vorabeiter (59) des 52-jährigen Unternehmers wurde wegen Beihilfe zu drei Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.

Wie es in der Mitteilung des Hauptzollamts Rosenheim weiter heißt, betrieb der Handwerksmeister seit 2008 ein Stuckateur-Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Restauration von Stuckfassaden befasste. Dazu beschäftigte er zeitweise bis zu 60 Mitarbeiter, die er überwiegend aus der süditalienischen Heimat des Mitangeklagten anwarb.

Vermeintliche Subunternehmer waren in Deutschland tatsächlich nie tätig

Der Zoll kam dem Unternehmer auf die Spur, als seine Mitarbeiter im Rahmen einer Prüfung feststellten, dass dessen Arbeitnehmer trotz ihrer 1400 Kilometer weiten Anreise auffällig geringe Arbeitszeiten verzeichneten.

Gleichzeitig habe das Unternehmen laut Buchhaltung für die Abarbeitung der umfangreichen Aufträge Subunternehmer beschäftigt, die man ebenfalls aus Apulien angeworben habe: "Dass die vermeintlichen Subunternehmer in Deutschland tatsächlich nie tätig waren, fand der Weilheimer Zoll im Rahmen gemeinsamer Ermittlungen unter anderem mit der italienischen Guardia di Financia heraus."

"Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vernichten dauerhaft legale Arbeitsplätze"

Stattdessen hätten die angeblichen Subunternehmer ihren Firmennamen für eine Provision von zehn bis 15 Prozent des Rechnungsbetrages zur Verfügung gestellt.

"Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vernichten dauerhaft legale Arbeitsplätze, erhöhen damit die Arbeitslosigkeit und bringen den Staat um Steuern und die Sozialversicherungen um Beiträge", sagt Marion Dirscherl, Pressesprecherin des Hauptzollamts Rosenheim. Sie weist darauf hin, dass 2024 allein das Hauptzollamt Rosenheim insgesamt über 17,5 Millionen Euro Schäden für die Sozialkassen aufgedeckt habe.

Falsche Rechnungen: Werkvertragssummen wurden nicht nach Italien überwiesen

Unter den "gekauften" Firmenbezeichnungen schrieb sich der Unternehmer den Angaben zufolge selbst Abdeckrechnungen für Subunternehmer-Leistungen, die nie erbracht worden waren.

Die Werkvertragssummen wurden demnach nicht – wie in den Rechnungen angegeben – nach Italien überwiesen. Stattdessen hoben der Unternehmer und dessen Vorarbeiter die Beträge in bar ab und verwendeten sie für die Zahlung von Schwarzlöhnen an die Mitarbeiter.

Diese führten nämlich tatsächlich die Arbeiten durch und leisteten erheblich mehr Stunden, als offiziell in der Lohnbuchhaltung vermerkt und laut Buchhaltung bezahlt wurden.