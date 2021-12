Schwan von Zug erfasst: Feuerwehr gelingt Rettung

Nach einem Zusammenstoß mit einem Zug stürzte ein Schwan verletzt in ein Netz. Er hatte Glück im Unglück: Ein Passant rief sofort die Feuerwehr.

Der Schwan in seinem engmaschigen Gefängnis. Die Feuerwehr rückte an.

Isarvorstadt - Happy End für einen Schwan: Nachdem er am Sonntagvormittag in Höhe der Braunauer Brücke von einem Zug erfasst worden war, stürzte das Tier verletzt in ein Netz unterhalb der Eisenbahnbrücke.

Mit einem Schneidewerkzeug an einer Teleskopstange befreien die Feuerwehrleute das verletzte Tier. © Schorer/ Berufsfeuerwehr München

Er hatte Glück im Unglück: Ein Passant beobachtete den Unfall und alarmierte die Polizei, die wiederum sofort die Feuerwehr zu Hilfe rief. Die Feuerwehrleute befreiten den Vogel mit einem Schneidewerkzeug, das sie an einem langen Stiel befestigt hatten, aus dem Netz und fingen ihn dann in einem Tierfangnetz auf.

Und die aufwändige Bergung klappte: Der Schwan konnte blutend, aber ansonsten in guter Verfassung in eine Vogelklinik transportiert und dort versorgt werden.