Schwabing-West: Vater schläft nach Messerangriff auf Sohn ein – Spezialkräfte im Einsatz

Der 46-Jährige hat laut Polizei rund 1,5 Promille im Blut, als er mit dem 21-Jährigen in Streit gerät. Nach seinem Ausraster schläft der Vater in der Wohnung auf dem Sofa ein, Polizisten wecken ihn und nehmen ihn fest. 
Polizisten nehmen einen Vater fest, der auf seinen Sohn mit einem Messer losgegangen ist. (Symbolbild)
Polizisten nehmen einen Vater fest, der auf seinen Sohn mit einem Messer losgegangen ist. (Symbolbild) © Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de
Ein angetrunkener 46-Jähriger ist am Sonntagabend auf seinen Sohn (21) mit einem Messer losgegangen. Der Sohn und seine Freundin flohen aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Schwabing-West.

Der 21-Jährige verständigte am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr den Polizeinotruf. Sein Vater habe ihn während eines Streits in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer angegriffen, gab er durch. Während er und seine Freundin aus der Wohnung in einem Mietshaus flüchteten, rückten rund zehn Polizeistreifen an.

Die Beamten trafen vor der Wohnung den 21-Jährigen. Er berichtete, dass sein Vater in der Wohnung mehrere Messer habe. Außerdem befand sich in der Wohnung die in einem Koffer weggesperrte erlaubnisfreie Schreckschusspistole des 21-Jährigen, so ein Polizeisprecher am Montag. Daraufhin wurden Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen, welche die Wohnung mit einem Wohnungsschlüssel betreten konnten.

Polizisten müssen den schlafenden Vater wecken

Der 46-Jährige hatte sich nach dem Streit mit seinem Sohn im Wohnzimmer aufs Sofa gelegt und war eingeschlafen. Die Polizisten mussten ihn wecken, bevor sie ihn festnahmen. Auf dem Tisch neben dem Sofa lag ein Messer. Der Koffer mit der Schreckschusspistole wurde ebenfalls aufgefunden und wieder an den 21-Jährigen übergeben, so der Polizeisprecher.

Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Unbeteiligte. Die Beamten führten mit dem betrunkenen 46-Jährigen ab und machten bei ihm einen Atemalkoholtest. Ergebnis: rund 1,5 Promille. Anschließend wurde der Vater aufgrund der Fremdgefährdung in Sicherheitsgewahrsam genommen. Er wurde am nächsten Morgen wieder entlassen. Gegen den 46-Jährigen wird aufgrund von Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

