Polizei schießt bei Einsatz im Münchner Süden: 24-Jähriger verletzt

Bei einem Polizeieinsatz in Obersendling ist am Nachmittag ein Schuss gefallen, als ein Verdächtiger mit dem Auto auf Beamte zufuhr – was über den Vorfall bisher bekannt ist.
Bei einer Kontrolle fährt ein Mann mit seinem Fahrzeug auf die Polizisten zu – die Beamten geben einen Schuss ab.
Bei einer Kontrolle fährt ein Mann mit seinem Fahrzeug auf die Polizisten zu – die Beamten geben einen Schuss ab. © Hüseyin Ince

Bei einem Polizeieinsatz in München-Obersendling im Bereich der Drygalski-Allee ist am Nachmittag ein Schuss abgegeben worden. Das teilte das Polizeipräsidium München mit.

Demnach versuchten Beamte gegen 15.30 Uhr, einen 24-jährigen Münchner in der Constanze-Hallgarten-Straße im Rahmen eines Rauschgift-Einsatzes zu kontrollieren. Dabei fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug auf die Polizisten zu. Die Polizei setzte daraufhin eine Schusswaffe ein und traf den Tatverdächtigen.

Der 24-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei (K11) ermittelt. Das Landeskriminalamt prüfe die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. 

