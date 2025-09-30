Schüsse in Münchner Wohnhaus lösen Großeinsatz der Polizei aus

Ein Streit unter jungen Frauen eskaliert. Mehr als zwei Dutzend Streifen rücken aus, darunter auch das SEK. Der Anlass ist banal, es ging um Kleidung.

Mehrere Bewohner eines Mietshauses in Giesing alarmierten am Montagabend den Polizeinotruf. Im Haus seien Schüsse gefallen, gaben sie durch. Sofort lief ein Großeinsatz bei der Polizei an.

Gut zwei Dutzend Streifen, darunter auch das SEK, eine Spezialeinheit der Polizei, fuhren zu der Adresse in der Nähe der Chiemgaustraße. Die Spezialkräfte stürmten das Haus und nahmen eine 17-Jährige aus dem Landkreis München sowie eine 21-Jährige aus München fest. Nach ersten Erkenntnissen, so eine Polizeisprecherin am Dienstag, stellte sich heraus, dass es zu einer wechselseitigen Bedrohung zwischen der 17-Jährigen und einer 22-Jährigen aus Landshut auf der einen Seite und einer 21-Jährigen auf der anderen Seite gekommen war.

Ein Messer war auch im Spiel

Dabei war offenbar auch ein Messer im Spiel. Die beiden jungen Frauen hatten die Münchnerin aufgesucht und die Herausgabe von Kleidung gefordert. Dabei wurde die 21-Jährige leicht am Finger verletzt.

Eine Schusswaffe fanden die Polizisten nicht, auch keine Patronenhülsen oder Einschusslöcher. Was die Schussgeräusche verursacht haben könnte, ist derzeit noch unklar. Die 17-Jährige und die 22-Jährige wurden wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetz und gefährlicher Körperverletzung angezeigt.