Schüler auf frisiertem E-Scooter verletzt Polizistin in München

Der 14-Jährige rauscht mit deutlich überhöhtem Tempo an einem Streifenwagen vorbei. Als die Beamten den Teenager stoppen wollen, fährt er direkt auf eine Polizistin zu. Was dem Schüler nun droht.

Bei einer Polizeikontrolle in München wird eine Beamtin von einem erst 14 Jahre alten E-Scooter-Fahrer beinahe über den Haufen gefahren. (Symbolbild)

20 Kilometer pro Stunde - schneller dürfen E-Scooter in Deutschland nicht unterwegs sein. Doch mit der richtigen App ist auch schnell Tempo 100 möglich. Die Münchner Polizei hat am Sonntag einen 14-jährigen Schüler erwischt, der offenbar mit so einem frisierten Roller unterwegs war.

Gegen 15.10 Uhr bretterte der 14-Jährige aus dem Landkreis Dachau mit seinem E-Scooter auf der Eichenstraße in Richtung Forstenrieder Park. Dabei fuhr er direkt an einer Polizeistreife vorbei. Die Beamten wollten den Teenager stoppen und kontrollieren. Doch der Schüler dachte nicht daran, anzuhalten. Er gab Gas.

Polizistin springt im letzten Moment zur Seite

Auf Höhe der Kiefernstraße versuchte eine Polizeibeamtin ihn aufzuhalten. Sie stellte sich dem Roller in den Weg. Der 14-Jährige beschleunigte nach Angaben einer Polizeisprecherin und hielt mit unverminderter Geschwindigkeit direkt auf die Verkehrspolizistin zu. Die Beamtin sprang zur Seite und konnte so im letzten Moment verhindern, dass sie umgefahren wurde. Dabei stürzte sie allerdings und verletzte sich.

E-Scooter zwischen Streifenwagen und Mauer ausgebremst

Der Jugendliche auf dem E-Scooter konnte seine Verfolger mit dem riskanten Fahrmanöver nicht abschütteln. Der Streifenwagen verfolgte ihn weiterhin. Kurz darauf konnte das Polizeiauto den flüchtenden 14-Jährigen abdrängen und an einer Grundstücksmauer ausbremsen. Dabei erlitt der 14-Jährige nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Er benötigte allerdings keine medizinische Behandlung vor Ort, so die Polizeisprecherin.

Polizistin ist dienstunfähig

Die Polizistin wurde dagegen schwerer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Dort wurden Verletzungen an den Knien und den Schienbeinen diagnostiziert. Die Beamtin ist vorerst krankgeschrieben.

Schüler droht empfindliche Strafe

Der Streifenwagen wurde im Bereich der Front und des Kotflügels beschädigt. Der lädierte E-Scooter wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der Roller wird von einem Experten untersucht. Wie stark der E-Scooter frisiert wurde, ist noch nicht bekannt. Laut Polizei war er allerdings deutlich schneller als ein normaler E-Scooter. Der E-Scooter des 14-Jährigen war zudem mit einem Versicherungskennzeichen versehen, das nicht zu dem Roller gehörte. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 14-Jährige einem Erziehungsberechtigten übergeben. Der Teenager wurde unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Urkundenfälschung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Immer öfter gegen Polizisten bei Kontrolle in Bayern frisierte E-Scooter ins Netz. (Symbolnild) © Marcus Brandt

Bayerns Polizei sagt rasenden Rollern den Kampf an

Mit gezielten Kontrollen und geschulten Beamten will Bayerns Polizei gegen per App getunte E-Scooter vorgehen. "Wir appellieren an alle Nutzerinnen und Nutzer: Finger weg von Manipulationen!", teilte das bayerische Innenministerium mit. "Eltern bitten wir, genau hinzuschauen. Ein E-Scooter, der 45 km/h oder mehr erreicht, ist kein Spielzeug."

Maximal Tempo 20

E-Scooter dürfen in Deutschland eigentlich nur mit Tempo 20 unterwegs sein, wie das Ministerium mitteilte. Inzwischen fielen den Beamten aber immer häufiger regulär zugelassene E-Scooter auf, die nachträglich manipuliert wurden - oft mit speziell dafür programmierten Apps. "Nach derzeitigem Erkenntnisstand betrifft das nur private E-Scooter, keine Leihfahrzeuge."

So hätten Polizisten bei einem E-Scooter-Treffen in einem Park in Ingolstadt Mitte Oktober bei Jugendlichen fünf per App manipulierte E-Scooter sichergestellt. Der E-Scooter eines 14-Jährigen habe dadurch Tempo 100 erreichen können, teilte das Ministerium mit. Zuletzt erwischte die Polizei im oberfränkischen Hof zwei Jugendliche und einen jungen Mann, die zugaben, ihre E-Scooter per App frisiert zu haben.

Apps verbieten? Gar nicht so leicht

Mit pauschalen Verboten dagegen vorzugehen, sei aber schwierig, heißt es aus dem Innenministerium. Denn wie schnell E-Scooter fahren dürfen, ist selbst innerhalb der Europäischen Union unterschiedlich geregelt. Viele Hersteller liefern ihre Fahrzeuge in verschiedene Länder - und begrenzen das Tempo deshalb nur in der Software der E-Scooter. Teils stehe schon in den Bedienungsanleitungen, wie sich die Höchstgeschwindigkeit ändern lässt.

Spezielle Tuning-Apps nutzen das aus: Sie verbinden sich per Bluetooth mit dem E-Scooter und täuschen vor, dass er sich in einem anderen Land befindet, oder spielen eine veränderte Software auf. "Das dauert nur wenige Minuten und erfordert keinen technischen Umbau", teilt das Ministerium mit. "Zahlreiche solcher Apps sind frei erhältlich, in den App-Stores von Google und Apple, in Internetforen oder direkt über Internetseiten."

Was Kontrollen so schwierig macht

Die meisten Tuning-Apps bieten laut Ministerium auch eine Notfunktion, mit der sich das Tuning bei einer Kontrolle sofort zurücksetzen lässt. "Der Tatnachweis ist deshalb in vielen Fällen schwierig", teilt das Ministerium mit. Die Zahl der Fälle sei deshalb gering, die Dunkelziffer vermutlich hoch. Die Apps selbst seien aber nicht verboten, weil ihre Verwendung auf Privatgelände erlaubt sei, teilt das Ministerium mit. Für die Regeln zum Vertrieb seien ohnehin der Bund und die Europäische Union zuständig.

Die Taktik der Polizei

Die bayerische Polizei setzt deshalb zum Beispiel in München auf besonders geschulte Beamtinnen und Beamte, die Manipulationen auf Streife und bei Schwerpunktkontrollen besser erkennen. Wer erwischt wird, muss sein Fahrzeug in der Regel erst einmal abgeben und wird in vielen Fällen wegen Fahrens ohne Führerschein und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.