Schreckmomente an der Isar. Am Freitagmorgen stürzt ein zweijähriges Kind in der Nähe des Deutschen Museums in den Fluss.

Die Isar an der Corneliusbrücke: Hier wurde das Kind am Freitagvormittag von den Polizisten gerettet.

Am Freitagvormittag informierte die Münchner Polizei über einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr an der Isar. Ein Kleinkind war ins Wasser gefallen.

Wie die Polizei vor Ort berichtete, war eine Mutter gegen 10 Uhr mit ihren beiden zwei Jahre alten Zwillingssöhnen auf dem Fußweg zwischen Reichenbachbrücke und Corneliusbrücke, Höhe Eduard-Schmid-Straße, spazieren. Kurz vor der Corneliusbrücke rutschte einer der Buben durch das dortige Geländer und fiel etwa fünf bis sechs Meter tief in die Isar.

An der Stelle umfließt ein kleinerer Arm eine Kiesbank, das Wasser ist nicht sehr tief. Laut dem Polizeisprecher wurde das Kind von der, an der Stelle zum Glück nicht ganz so starken, Strömung davongetragen.

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Zweijähriges Kind stürzt mehrere Meter tief in die Isar

Die Mutter und mehrere Passanten versuchten daraufhin, sich Zugang zur Isar zu verschaffen. Beamte der alarmierten Polizei stiegen hinter der Corneliusbrücke ans Wasser hinab und liefen flussaufwärts bis zur Brücke, wo sie den zweijährigen Buben fanden - glücklicherweise, bevor das Kind eine Stufe im Flussbett hinabgespült wurde. Das Kind sei unterkühlt, aber ansprechbar gewesen.

An dieser Stelle ist das Kind in die Isar gestürzt. © Myriam Siegert

Zumindest äußerlich sei es nicht schwer verletzt gewesen, so der Polizeisprecher. Der Kindernotarzt sowie ein Rettungswagen der Feuerwehr versorgten das Kind und brachten es in ein Krankenhaus. Ein alarmierter Hubschrauber konnte wieder abdrehen.