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Schon wieder ein Abbiegeunfall: Münchnerin an Ampel schwer verletzt

An einer Ampel will eine Autofahrerin abbiegen, gleichzeitig betritt eine Frau an der Kreuzung die Fahrbahn. Mit schlimmen Folgen für die Fußgängerin.
Ralph Hub |
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Der Rettungsdienst bringt die schwerverletzte Fußgängerin ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Der Rettungsdienst bringt die schwerverletzte Fußgängerin ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Jens Büttner

Eine 63-Jährige aus München ist am Sonntagabend gegen 17.50 Uhr an der Kreuzung Joseph-Wild- und Olof-Palme-Straße von einem abbiegenden Auto erfasst worden. Laut Polizei zeigte die Ampel für beide Verkehrsteilnehmer Grün. Die Fußgängerin wurde von dem Dacia erfasst und stürzte zu Boden.

Fußgängerin erleidet eine Fraktur

Die 63-Jährige erlitt dabei eine Fraktur am rechten Sprunggelenk sowie eine Kopfplatzwunde. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Die Fahrerin des Dacia, eine 80-Jährige aus München, blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei ermittelt. Während der Unfallaufnahme kam es zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

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2 Kommentare
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  • Hanswurst vor einer Stunde / Bewertung:

    "Der stärkere muss auf den schwächeren achten"

    Bei einer 63jährigen und einer 80-jährigen ist jetzt genau wer der Schwächere? (Vorsicht Ironie)

    Gute Besserung jedenfalls der Verunfallten

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  • HanneloreH vor 2 Stunden / Bewertung:

    Der stärkere muss auf den schwächeren achten

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