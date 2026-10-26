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Schon wieder ein Abbiegeunfall in München: Fußgängerin an Ampel schwer verletzt

An einer Ampel will eine Autofahrerin abbiegen, gleichzeitig betritt eine Frau an der Kreuzung die Fahrbahn. Mit schlimmen Folgen für die Fußgängerin.
Ralph Hub |
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Der Rettungsdienst bringt die schwerverletzte Fußgängerin ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Der Rettungsdienst bringt die schwerverletzte Fußgängerin ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Jens Büttner

Eine 63-Jährige aus München ist am Sonntagabend gegen 17.50 Uhr an der Kreuzung Joseph-Wild- und Olof-Palme-Straße von einem abbiegenden Auto erfasst worden. Laut Polizei zeigte die Ampel für beide Verkehrsteilnehmer Grün. Die Fußgängerin wurde von dem Dacia erfasst und stürzte zu Boden.

Fußgängerin erleidet eine Fraktur

Die 63-Jährige erlitt dabei eine Fraktur am rechten Sprunggelenk sowie eine Kopfplatzwunde. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Die Fahrerin des Dacia, eine 80-Jährige aus München, blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei ermittelt. Während der Unfallaufnahme kam es zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

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6 Kommentare
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  • tutwaszursache vor 2 Stunden / Bewertung:

    Passive Sprache, "wurde erfasst", "stürzte zu Boden", anstatt einfach zu schreiben "die Autofahrerin missachtete den Vorrang der Fußgängerin, fuhr sie an und verletzte sie schwer".

    Immerhin (noch?) keine Helmpropaganda seitens der Polizei.

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  • Der wahre tscharlie vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von tutwaszursache

    Passive Sprache????? :-)
    Fakt ist, die Frau wurde vom Auto erfasst und stürzte dabei zu Boden.

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  • tutwaszursache vor 37 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der wahre tscharlie

    Und wenn Ihnen jemand mit einer Baseballkeule eins überzieht, werden Sie von einem Baseballschläger erfasst und stürzen dabei zu Boden? Oder würden Sie in einer Polizeimeldung eine Formulierung bevorzugen, die das Geschehen ohne Verharmlosung beschreibt?

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