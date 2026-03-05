Schon über 20 Einträge: Polizeibekannter Münchner zeigt Hitlergruß

Weil er den Hitlergruß zeigt, wird ein 62-Jähriger von der Polizei kontrolliert. Dabei kommt heraus, dass der Mann schon einiges auf dem Kerbholz hat.

Zwei Zivilbeamte erwischen einen Mann dabei, wie er den Hitlergruß zeigt. (Symbolbild)

Eine zivile Polizeistreife hat am Dienstagabend an der Kreuzung Eduard-Schmid-Straße und Ohlmüllerstraße einen 62-Jährigen aus München beobachtet, der den Hitlergruß zeigte und zudem die erste Strophe des Deutschlandliedes rief. Die ist in Deutschland zwar nicht verboten, gilt aber als politisch stark belastet und ist verpönt.

Die Polizeibeamten hielten den Mann daraufhin an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei kam heraus, dass es sich bei dem 62-Jährigen um eine polizeibekannte Person handelte, die bereits über 20 Einträge bei der Polizei wegen ähnlicher Vergehen hat.

Mann mit Hitlergruß ist schon länger polizeibekannt

Auch diesmal wurde er wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen angezeigt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 62-Jährige noch vor Ort wieder entlassen.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.