Schon Anfang Mai: Neuer Biergarten in super-zentraler Lage in München

Mitten in München entsteht mit dem Biergarten "Buchberg" ein ungewöhnlicher Treffpunkt: Auf einem Stahlplateau mit alten Schleppliften servieren Gastro-Profis Maxlrainer-Bier, Longdrinks und Snacks zu fairen Preisen – ganz ohne Konsumzwang und mit streng alkoholfreiem Bereich am Platz.

Die Männer hinter der Idee, einen Biergarten auf einem Stahlplateau zu eröffnen: Das Schild ist original von den Liften aus der Nähe von Bad Tölz.

Der Münchner Wirt Florian Schönhofer hat drei Mitstreiter gefunden, mit denen er ein neues, leicht experimentelles Biergarten-Projekt angeht. "Buchberg" wird es heißen. Am öffentlichen Kunstwerk "Der Ring" auf dem Karl-Stützel-Platz nahe dem Hauptbahnhof und dem Alten Botanischen Garten bauen Schönhofer, David Boppert, Jonas Schönwälder und Leon Cubigsteltig gerade Metallträger auf. Sie werden von helfenden Profis zusammengeschweißt.

Etwa 30 Tonnen Stahl werden hier am Ende stehen, zusammen mit echten Schleppliften, die vom Buchberg in Bad Tölz stammen. "Ich kenne einige Landwirte in der Gegend und habe die aussortierten Schlepplifte in etwa zum Stahlpreis gekauft", sagt Schönhofer. Eine niedrige vierstellige Summe haben die Geschäftspartner investiert. Aber das sei eh nur der geringste Teil.

Der Karl-Stützel-Platz, ganz in der Nähe des Botanischen Gartens. © Daniel von Loeper

David Boppert beziffert es genauer. "Wir werden insgesamt bis zu 100.000 Euro investieren, bis das erste Bier am Karl-Stützel-Platz verkauft werden kann", sagt er. Der Starttermin des Buchbergs stehe noch nicht ganz fest. Schönhofer ist optimistisch. "Ich denke, Anfang Mai sollte es so weit sein", sagt er. Boppert glaubt, dass es ein paar Tage länger dauern könnte.

Hier sind erfahrene Gastronomen am Werk

Alle vier Männer sind erfahrene Gastro- und Kulturexperten. Während Schönhofer schon Ende der 90er den Salon Erna im Kunstpark Ost betrieb und 2007 mit einem Geschäftspartner das Café Kosmos eröffnete, arbeiteten Cubigsteltig und Schönwälder schon zusammen in der früheren Bierkiste an der Poccistraße. Boppert ist der Geschäftsführer der Münchner Kultur GmbH, deren Projekte unter anderem die Lange Nacht der Museen und die Lange Nacht der Musik sind.

Auf diese Stahlträger wird eine Ebene eingezogen. An den Liften sollen Schaukeln hängen. Wie viele, das ist noch unklar. © Daniel von Loeper

Die Getränke und Snacks sollen bezahlbar sein, Prosecco gibts vom Fass

Wie ein Hochsitz solle das Plateau auf dem Karl-Stützel-Platz daherkommen, sagt Schönhofer, um das Treiben in der Stadt durch den Ring beobachten zu können. An den Schleppliften würden die vier Männer am liebsten Schaukeln aufhängen. Wie viele, das ist noch unklar. "Kein Konsumzwang", soll das Motto laut Schönhofer sein. Die Männer versprechen Getränkepreise, die sich die allermeisten leisten können. "Ein 0,33er Bier von Maxlrainer wird 2,40 Euro kosten", sagt Schönhofer.

Die Getränkepalette reicht von Wein über Bier zu klassischen Longdrinks. Ein bisschen Essen wird es auch geben. "Alles an Snacks, was man im Toaster zubereiten kann", sagt Schönhofer. Er möchte auch ein bisschen Italien-Flair nach München bringen: "Der Plan ist, Prosecco aus dem Fass auszuschenken", sagt er.

Florian Schönhofer, David Boppert, Jonas Schönwälder und Leon Cubigsteltig auf der Baustelle des neuen Biergartens "Buchberg" auf dem Karl-Stützel-Platz. Anfang Mai soll hier das erste Getränk verkauft werden. © Daniel von Loeper

Am eigentlichen Platz gilt weiter Alkoholverbot

Unten am Platz wird es keinen Alkohol geben. Das ist weiterhin Vorgabe der Stadt. "Wir werden das Alkoholverbot auch durchsetzen", sagt Boppert. Die Idee, den Biergarten aufzubauen, sei ohnehin aus dem Projekt "Die Null" entstanden, als Schönhofer im Juli 2024 an gleicher Stelle einen alkoholfreien Biergarten einrichtete.

Die vier Männer arbeiten seit sechs Monaten an ihrem Projekt Buchberg. Die erste Lizenz gilt für vier Jahre. Sie bedanken sich ausdrücklich bei der Stadt und beim Innenministerium für die schnelle Genehmigung.