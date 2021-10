Spektakuläres Shooting auf der Burg

Die Kroatien-Urlauberinnen haben für großartige Bilder posiert – die fast gar nicht zustande gekommen wären.

Das kennen wir alle: Ein Paket kommt mal wieder mit Verspätung. Im Fall unserer Urlauberinnen, die mit I.D. Riva Tours eine Woche lang das wunderschöne Kroatien bereisen, wäre eine solche Verspätung aber beinahe richtig bitter geworden. Denn fast wären die traumhaften Bilder, die Sie gegen Ende dieses Artikels sehen, gar nicht zustande gekommen: Influencerin Nadine hatte für ihre Mitreisenden außergewöhnliche Abendkleider von Perlweiß organisiert – aber das Paket kam erst in Trogir an, als die Deluxe-Motoryacht "MY Voyage" von dort schon wieder zur Ferieninsel Hvar abgelegt hatte.

Voller Einsatz für außergewöhnliche Abendkleider

Simona, die Reiseleiterin von I.D. Riva Tours, zeigte aber ihr ganzes Organisationsgeschick, und ihr Kollege Andelko brachte die Kleider in letzter Sekunde auf eine Fähre nach Hvar. Und dort holte der Chef des Tourismusverbands, Petar Razović, die Kleider persönlich ab und brachte sie pünktlich zur Burg, wo dank der Genehmigung des Bürgermeisters ein Shooting vor spektakulärer Kulisse geplant war.

Wäre das geplatzt, hätte es den tollen vierten Tag der Reise doch sehr getrübt. Dabei hatte der zuvor schon tolle Momente: Zuerst arbeiteten die Influencerinnen und Finalistinnen der "Schönen Münchnerin" mit der künstlerischen Leiterin Adelinde Knorr an Abendkleidern: Aus den Stoffen, die Adelinde mitgebracht hatte, entwickelten sie klassisch-elegante und sportliche Modelle, mal sexy und chic wie das Wickelkleid von Moly, mal frech wie der Zweiteiler von Stella, mal sinnlich wie das One-Shoulder-Dress von Jeannette. Ausgezeichnet wurde Lucys Abendkleid mit Wasserfallausschnitt und lässiger Seitentasche.

Delfine begleiten die Urlauberinnen

Am Mittag schwammen dann Delfine neben der Yacht, nur wenige Zentimeter davon entfernt. "Die wollen spielen", erklärte Kapitän Roko. Die Urlauberinnen waren völlig überwältigt: "Ich glaube, das war für uns alle heute das Highlight", sagte Yara. Am späten Nachmittag folgte dann aber – dank des Einsatzes so vieler – ein weiteres echtes Highlight: das Shooting auf der Burg. Wieso? Das sehen Sie oben in der Galerie.

Jeanette vor der spektakulären Kulisse von Hvar. © Rico Güttich

Das Shooting endete pünktlich bei Sonnenuntergang, dann lud Tourismusverbands-Chef Petar Razović die Models zum Drei-Gänge-Menü in das hervorragende Restaurant Divino ein. Es gab also gleich zwei Gründe, sich bei dem Mann zu bedanken, der dazu beigetragen hat, diese tollen Bilder zu ermöglichen!