River-Rafting in Kroatien: Ein nasses Vergnügen

Für die Kroatien-Urlauberinnen stand am sechsten Tag Action auf dem Programm: River-Rafting!

Die "MY Voyage", unterwegs an der herrlichen Adria

Wer Erfahrung mit River-Rafting hat, der weiß: Es ist anstrengend – und man wird nass, sehr nass. Ganz egal wie professionell man gekleidet ist. Auch die acht Kroatien-Urlauberinnen und ihre Begleiterinnen, die gerade mit das Land erkunden, waren für ihr großes Abenteuer am sechsten Reisetag bestens ausgerüstet: Das CroActive Rafting Center kleidete die Frauen in Neoprenanzüge und wasserabweisende Jacken – ob es geholfen hat, trocken zu bleiben?

River-Rafting - eine völlig neue Erfahrung

In einem Boot fuhr das AZ-Team mit den Finalistinnen der "Schönen Münchnerin", Moly und Esther, die als einzige auf Erfahrung verweisen konnte – sie war früher im Ruderverein. Im anderen Boot saßen die sechs Influencerinnen der Agentur samt Projektleiterin Nina Lange. Ihre Fahrt begann in ruhigen Gewässern, und zwischendurch konnten sie sogar entspannt anhalten, um neue Fotos und Videos für ihre Social-Media-Kanäle zu produzieren. Als eine gefährliche Stelle anstand, stiegen die Mädchen vernünftigerweise aus und gingen zu Fuß weiter, während die Tour Guides die Boote routiniert durch den reißenden Fluss lotsten.

Das kleine Örtchen Postira auf der Insel Brac © Rico Güttich

Nachdem die Urlauberinnen wieder eingestiegen waren, paddelten sie an atemberaubenden Wasserfällen vorbei, sahen Felsen, Berge und eine traumhaft bunte Herbstnatur. Doch dann wurde die Fahrt plötzlich doch noch actionreich. Als sie durch besonders holprige Stellen navigierten, halfen auch Neopren und andere abweisende Stoffe nichts mehr – schließlich waren alle nass.

Ein Wettrennen mit Riesengaudi

Als das Wasser wieder ruhiger wurde, durften jeweils zwei Frauen das Ruder übernehmen, doch die Boote landeten nicht, wo sie landen sollten – sondern im Gebüsch. Mit dem Wettrennen im Anschluss hat es dann auch nicht mehr geklappt, da eines der beiden Teams vom Paddeln schon zu ausgepowert war – wir wollen nicht uncharmant sein und verraten, um welches der beiden Teams es sich handelte. Aber so oder so war die Rafting-Tour für alle eine Riesengaudi – wenn auch eben eine nasse.

Die malerischen Steinhäuser am Hafen von Postira © Rico Güttich

Nicht alle aus dem Reiseteam konnten daran teilhaben, einige wollten aus persönlichen Gründen an Bord der Deluxe-Motoryacht "MY Voyage" bleiben. Damit es ihnen nicht langweilig wurde, konnten sie einen Stadtrundgang durch Postira auf der Insel Brac in Dalmatien machen, ein kleines, ruhiges Örtchen mit vielen alten Steinhäusern mit Fensterläden, mit kleinen Gemüsegärten und Cafés am Hafen.

In bester Laune klingt der Abend aus

Schließlich trafen sich alle wieder auf der "MY Voyage" – die Rafting-Teilnehmerinnen mussten sich natürlich erst mal ausruhen. Nachdem sie sich beim Abendessen gestärkt hatten, wurde der Abend aber umso lustiger: Bei einer Spielerunde wurde viel gelacht – wahrscheinlich auch über durchnässte Frauen, die ihre Boote ins Gebüsch lotsten.