Eindrucksvolle Reise geht zu Ende

Aller Abschied fällt schwer – ein Captain’s Dinner bildet den krönenden Abschluss einer fantastischen Reise für die Kroatien-Urlauberinnen

Letzter Halt: Split. Eine Woche lang haben unsere Kroatien-Urlauberinnen dank das wunderschöne Kroatien bereist – auf der Deluxe-Motoryacht "My Voyage".

Kurz vor dem Abschluss der Reise ließ es sich der Tourismusverband Split nicht nehmen, die Frauen in das schicke Restaurant "Bokeria kitchen & wine bar" einzuladen. Gut gestärkt dank vieler Köstlichkeiten, ging es für die Urlauberinnen weiter auf Erkundungstour durch die Innenstadt von Split, die bei Touristen sehr beliebt ist.

Der wunderschöne Hafen von Split © Rico Güttich

Split - der ideale Ort für ausgiebiges Shopping

Das AZ-Team, die Influencerin Jeannette sowie die beiden "Schönen Münchnerinnen" Moly und Esther entschlossen sich, an der anschließenden Stadtführung teilzunehmen, um alles Wissenswerte über Split zu erfahren. Alle anderen Urlauberinnen der Reisegruppe, die Influencerinnen Yara, Nadine, Lucy, Stella, Shaggy sowie Christina und Nina von ließen sich die einmalige Gelegenheit nicht entgehen, endlich einmal ausgiebig und nach Herzenslust zu shoppen. Bei den bis dahin vollgepackten Tagesplänen hatten sie für diesen Punkt zuvor kaum Zeit.

Das fantastische Restaurant Bokeria © Rico Güttich

Am Abend stand der krönende Abschluss der Reise bevor: das Captain’s Dinner. Dem Anlass entsprechend war es die ideale Gelegenheit, die Abendkleider auszuführen und sich in Schale zu werfen. Kapitän Roko trug, wie es sich für einen Kapitän gehört, seine Uniform. Mit dem baldigen Abschied im Hinterkopf beschloss die Reisegruppe, den letzten gemeinsamen Abend nochmal richtig auszukosten – und der versammelten Crew auf besondere Weise "Danke!" für alles zu sagen: Mit einem Walk, der in dieser eleganten Form genauso gut auch bei einer Modenschau in Paris oder Mailand hätte stattfinden können. Die Choreographie dazu kam – wie könnte es anders sein – von Adelinde Knorr, von deren Professionalität in Sachen Show Design auch Labels wie Escada und Puma schwärmen.

Ausgelassene Stimmung am letzten Abend © Rico Güttich

Highlight des Captain's Dinner war eine ganz besondere Torte - ein Geschenk von I.D. Riva an die Kroatien-Urlauberinnen und sozusagen Kunst zum Essen. Diese Torte stammte aus einer bekannten Konditorei in Split, deren Besitzerin Tea Mamut ist. Sie hat am Culinary Institut of America in New York das Fach "Baking and Pastry Arts" studiert. Dank ihrem Talent ist sie in Kroatien bereits eine Fernsehberühmtheit, die immer wieder in Kochshows auftritt.

Captain's Dinner mit einer ganz besonderen Torte - kreiert von Tea Mamut. Sie hat am Culinary Institut of Amerika in New York studiert und ist in Kroatien berühmt. © Rico Güttich

Der Wochenpreis - keine leichte Entscheidung

Nach dieser Showeinlage stand am Nachmittag des Abreisetages der letzte wichtige Punkt der Reise an: die Auslobung des Wochenpreises an eine der Kroatien-Urlauberinnen. Bewertet wurde die Teambuilding-Fähigkeit während der gesamten Woche, persönliches Engagement während der Reise, aber auch, wie die jeweiligen Tages-Challenges gemeistert wurden und natürlich auch die produzierten Reels der Influencerinnen. So viel stand fest: Eine leichte Entscheidung war es nicht für das Team der AZ, die ersten drei Plätze zu küren.

Platz drei gingen an Yara und Shaggy, die jeweils eine Instax Kamera, gesponsert von Foto Video Sauter, gewannen. Auf Platz zwei landete Jeannette, die einen Gutschein von I.D. Riva im Wert von 500 Euro gewann. Moly durfte sich über Platz eins freuen: Sie wird bald wieder gemeinsam mit I.D. Riva eine ganze Woche in See stechen dürfen und das exklusive Ambiente auf einer der Luxus-Motoryachten von I.D. Riva genießen können.

Ein letztes Gruppenfoto in Split © Rico Güttich

Ein emotionaler Abschied

Was darauf folgte, war ein sehr emotionaler Abschied für alle Reisenden. Ein großer Dank der Kroatien-Urlauberinnen und des gesamten AZ-Teams gilt I.D. Riva, der kompletten Crew der "My Voyage", dem Hotel Olympia Sky und Petar Razovic, dem Direktor des Tourismusverbands Hvar sowie Rikardo Novak, Bürgermeister von Hvar – außerdem Josipa Škaro vom Split Tourismusverband. Natürlich geht der Dank auch an Benjamin Rade, Tourguide in Zadar und Šibenik, dem Krka Nationalpark und CroActive Rafting. Für die hervorragende Verköstigung geht der Dank an das Restaurant Devino sowie an das Restaurant Bokeria in Split.

