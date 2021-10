Ein traumhafter Trip

Sechs Influencerinnen und zwei Finalistinnen der "Schönen Münchnerin“ gehen auf eine Schiffsreise von ID Riva Tours, um Kroatien zu erleben und davon zu berichten

ID Riva Tours ist seit vielen Jahren treuer Partner von Aktionen der Abendzeitung wie etwa der "Schönen Münchnerin“. Traditionsgemäß bekommen die Finalistinnen als Dankeschön für Ihre Teilnahme und Verbundenheit mit der Abendzeitung eine tolle Reise auf einer Yacht der Luxuskategorie spendiert.

ID Riva der Kroatienspezialist

Auch als feststand, dass die Reise im letzten Jahr Pandemie-bedingt ausfallen musste und ein großer Teil der Finalistinnen auch heuer nicht dabei sein kann – aus beruflichen oder schulischen und anderen Gründen – hatte der Kroatienspezialist eine Lösung parat: "Dann gibt’s eben 2022 im Frühjahr eine neue Gelegenheit, mitzureisen“, so ID Riva Geschäftsführer Konstantin Gaitanides.

Esther © Bela Raba

Und wer die dann beim Schopf packen kann, darf sich auf eine tolle (Aus)Zeit freuen – wie jetzt schon die acht Frauen, die wir auf dieser Seite vorstellen: Zwei der Finalistinnen der Schönen Münchnerin, Moly und Esther. Mit an Bord sind auch Yara, Lucy, Nadine, Stella, Jeanette und Shaggy: Die sechs sind erfolgreiche Influencerinnen und wurden extra eingeladen, damit sich die Faszination Kroatiens bei möglichst vielen Leserinnen und Lesern herumspricht. Und damit dies auch ganz authentisch der Fall ist, schauen sich die Frauen alles ganz genau an und berichten von ihren Erlebnissen.

Leute, Land und Kultur kennenlernen

Zusammen mit Nina Lange von der Influencer-Agentur ONEeins fab, bei der die meisten unter Vertrag sind, und mit Moly und Esther werden sie auf der "MY Voyage“ auf große Fahrt gehen. Jeden Tag werden sie dabei kleine Aufgaben rund um Kroatien Lösen und sich mit Land und Leuten, mit Kultur und Tradition beschäftigen oder auch sportlich aktiv werden.

Molly © Claudia Marienfeld

Über all das werden sie täglich auf ihren Social-Media-Kanälen berichten und wir auf azmuenchen. de und auf Instagram unter . Für die passenden attraktiven Bilder und Clips ist der renommierte Fotograf und Videograph Rico Güttich mit an Bord, und die Choreographin und künstlerische Leiterin Adelinde Knorr wird die Frauen professionell und kreativ in Szene setzen. Die Münchnerin gestaltet ansonsten Konzeption, Produktion und Ablaufregie von großen Shows, zu ihren Kunden zählen Unternehmen wie BMW, Mercedes- Benz, Audi, Escada Puma, Adidas und anderen.

Während ihres dualen Studiums hat sich Stella mit Social Media und Influencer Marketing beschäftigt. Das kommt ihr als Influencerin sicher zugute – wie auch ihre Modelerfahrung. Instagram: @stella_tiana © Stella Stegmann

Mit "My Voyage" von ID Riva Kroatien genießen

Die Teilnehmerinnen der Reise sollen natürlich auch ausreichend Gelegenheit haben, sich zu entspannen und die Schönheit Kroatiens zu genießen. Dafür ist die "My Voyage“ bestens geeignet, diese Motoryacht der Kategorie Deluxe, die 2020 erstmals in See stach. Das Schiff der erfahrenen Kapitäns-Familie Skarica ist 44 Meter lang und hat 18 Kabinen mit Bad, Klimaanlage und LCD-Fernseher. Auf dem Oberdeck gibt es einen Salon für die bis zu 37 Passagiere, einen Loungebereich und ein 250 Quadratmeter großes Sonnendeck. I.D. Riva Tours bietet Reisen auf dieser wunderbaren Yacht und viele weitere Urlaube in Kroatien an – und das schon seit 1994.

Shaggy hat eine Tanzausbildung absolviert und spielt seit 2018 in der Serie "Krass Schule – Die jungen Lehrer“. Ihre Leidenschaft gilt dem Reisen – willkommen an Bord! Instagram und TikTok: @shaggy.baggy © Nicole Sce

Der Veranstalter ist ausschließlich auf das Land an der Adria spezialisiert. Die lange Erfahrung in der Organisation der Reisen bietet Sicherheit – was gerade in der aktuellen Zeit wertvoll ist – und eine Garantie für einen gelungenen Urlaub, den man sich nicht mühsam und zeitaufwändig im Internet zusammenstellen muss.

Auf Nadines Kanälen ist oft Mops Gustl zu sehen – der darf nicht mit. Die GNTM-Teilnehmerin engagiert sich sozial und wurde schon zur Lebensretterin. Instagram: iam.nadinewimmer, TikTok: @nadinewimmerofficial © Ingo Dumreicher

Beratung gibt es nicht nur vor der Reise, sondern auch jederzeit vor Ort. Mehr als 1,5 Millionen Gäste haben darauf bereits vertraut. Der große Vorteil: I.D. Riva Tours kennt alle Eigentümer der Ferienhäuser und Ferienwohnungen sowie die Kapitäne und Eigentümer der Schiffe persönlich. Und bucht man eine Schiffsreise, ist man nicht mit mehreren tausend Passagieren an Bord, sondern je nach Schiffsgröße mit zehn bis 38.

Lucy hat 2020 an "Germany’s Next Topmodel“ teilgenommen. Seither arbeitet sie in der Modelbranche und setzt Social-Media- Kampagnen für Kunden um. Instagram: @lucyhellenbrecht.official TikTok: @lucy.hellenbrecht © Lucy Hellenbrecht

Reize Kroatiens erleben

Auf der Facebook-Seite des Anbieters und bei Instagram unter kann man sich näher darüber informieren und erhält laufend neue Informationen über Kroatien. Außerdem kann man sich mit anderen Kroatien-Fans austauschen. Aktuelle Angebote erhält man auch über den Newsletter von I.D. Riva Tours, den man auf der Website abonnieren kann: .

Sie ist in den Bereichen Stil, Lifestyle, Mode, Accessoires und Beauty Expertin: Jeanette Graf. Und sie war vor einigen Jahren selbst unsere "Schöne Münchnerin“. Instagram: @jeannettefashion © Jeanette Graf

Der Reize Kroatiens können sich nun erst mal die acht Frauen vergewissern, die morgen auf der "My Voyage“ einchecken. Nachmittags und abends können sie in den schönsten Hafenorten des Mittelmeeres flanieren. Und obendrein sorgt Christina Fendel von Oliveda für ihr Wohlbefinden: Die Sponsorin der AZ-Aktion bringt eine ganze Rundum- Ausstattung mit Naturkosmetik aus dem Wertvollsten von Olivenbäumen mit ( ). Verfolgen Sie die Reise täglich unter www.az-muenchen.de.

Yara arbeitet und studiert in München – und ist nach eigener Aussage das klassische Mädchen von nebenan. Sie spricht in ihren Kanälen über Alltägliches wie auch über Tabuthemen. Instagram: @yaralinke TikTok: @yara.linke © Martin Stier

Mehr Infos zu I.D. Riva unter