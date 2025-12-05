AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Schockmoment in München: Unbekannter wirft Betonplatte auf fahrende S-Bahn

Schockmoment in München: Unbekannter wirft Betonplatte auf fahrende S-Bahn

Auf der S-Bahnlinie 1 zwischen den Haltepunkten Moosach und Feldmoching ist es zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Ein bislang unbekannter Täter warf eine Kabelschachtabdeckung aus Beton auf eine S-Bahn, die gerade unter einer Fußgängerbrücke durchfuhr.
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Fie Frontscheibde der S-Bahn gesplittert.
Fie Frontscheibde der S-Bahn gesplittert. © Bundespolizei

Auf der Linie der S 1 hat sich am Donnerstagnachmittag zwischen den Bahnhöfen Moosach und Feldmoching einem gefährlicher Zwischenfall ereignet. Ein unbekannter Täter warf eine Kabelschachtabdeckung aus massivem Beton auf die Frontscheibe einer S-Bahn, die gerade in diesem Moment unter einer Fußgängerbrücke durchfuhr.

Betonteil kracht mitten auf die Frontscheibe

Die S-Bahn wurde getroffen. Der Betonplatte zerstörte die Scheibe, drang jedoch nicht in den Führerstand ein. Der Lokführer blieb nach Angaben der Bundespolizei zum Glück unverletzt. Er kam mit dem Schrecken davon. Die S1 wurde am Haltepunkt Feldmoching gestoppt, wo die rund 700 Reisenden den Zug unversehrt verlassen konnten.

Zugausfälle und Verspätungen

Bei einer Absuche des Gleisbereichs wurde die Betonabdeckung gefunden und sichergestellt. Nach dem Vorfall wurde der betroffene Gleisbereich zwischen 17:30 Uhr und 18:44 Uhr gesperrt, was zu acht Teilausfällen und zwei Umleitungen führte, sagte Sina Dietsch, Sprecherin der Bundespolizei. Ein Ersatzzug wurde bereitgestellt, um die betroffenen Reisenden weiterzubefördern. Die S-Bahn konnte aufgrund der beschädigten Scheibe die Fahrt nicht fortsetzen und wurde zur Reparatur ins Betriebswerk Steinhausen verbracht.

Bundespolizei fahndet nach Täter

Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr werden von der Bundespolizeiinspektion München geführt. Eine Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen im Nahbereich verlief bislang erfolglos. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • wolfi2 vor 15 Minuten / Bewertung:

    Ich hoffe das sie den Täter finden und dann nicht nur wegen Eingriff in den Bahnverkehr sondern wegen Mord anklagen, denn das ist eindeutig der Tatbestand der Heimtücke

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.