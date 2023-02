Schock-Fund: Leiche von Münchner (48) im Walchensee entdeckt!

Ein Münchner ist im Walchensee ums Leben gekommen. Die Umstände sind noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Kochel am See/München - Schock im Münchner Umland! Am Mittwochmittag hat die Polizei die Leiche eines 48-jährigen Münchners aus dem Walchensee (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen) geborgen.

Demnach ging gegen 12.30 Uhr die Mitteilung über eine leblose Person im Wasser bei der Polizei ein. Die Rettungskräfte konnten den Münchner wenig später aus einer Tiefe von etwa drei Metern aus dem gerade mal vier Grad kalten Wasser bergen, jedoch nur noch dessen Tod feststellen.

Polizei: Vorerst keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.