Schock am Morgen: Münchnerin trifft nach dem Aufstehen auf Einbrecher 

Die 31-Jährige aus München war gerade auf dem Weg ins Badezimmer, als sie einem fremden Mann im Gang begegnete. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht. So kam er in die Wohnung der Münchnerin.

Schlagartig wach war eine 31-Jährige aus München, als sie am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr unverhofft einem fremden Mann in ihrer Wohnung in einem Mietshaus in der Nähe des Pariser Platzes im Stadtteil Au-Haidhausen begegnete.

Fremde Gestalt auf dem Flur

Die Frau war gerade erst aufgestanden und auf dem Weg ins Badezimmer, als der Fremde plötzlich vor ihr im Gang auftauchte. Der Einbrecher war vermutlich genauso verblüfft wie die 31-Jährige. Die schrie sofort um Hilfe. Das brachte den Einbrecher so sehr aus dem Konzept, dass er fluchtartig aus der Wohnung verschwand. Zeit, etwas aus der fremden Wohnung zu stehlen, hatte der Fremde laut Polizei nicht.

Flucht aus dem Fenster

Der Einbrecher flüchtete auf demselben Weg, wie er gekommen war: durch ein offenstehendes Fenster in der Erdgeschosswohnung des Mietshauses. Die 31-Jährige erlitt beim Anblick des Einbrechers einen Schock. Erst als sie sich wieder etwas gefasst hatte, konnte sie zum Telefon greifen und den Polizeinotruf verständigen.

Eine direkt eingeleitete Fahndung im Nahbereich des Mietshauses brachte keine neuen Erkenntnisse zu dem Täter, sagte ein Polizeisprecher. In der Wohnung führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

So sah der Einbrecher aus:

Der Mann trägt einen schwarzen Dreitagebart. Er hat ein gepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer braunen oder beigen Jacke und schwarzen Schuhen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Pariser Platz, Sedanstraße und Comeniusstraße (Au-Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Telefon: 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.