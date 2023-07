Schnellster Dackel Münchens gesucht: Luitpold macht das Rennen

Dackel sind nicht nur treue Begleiter, sondern auch flinke Läufer: In München ist am Sonntag der schnellste Dackel gesucht worden. Rund 50 der kleinen Vierbeiner traten beim "1. Münchner Dackel-Race" in verschiedenen Größenklassen gegeneinander in der Motorworld an.

09. Juli 2023 - 17:48 Uhr | AZ/dpa

Mit Regenbogen-Halstüchern warten die Dackel Seppi, Moni und Blümchen auf den Beginn des Rennens. © Düren/dpa