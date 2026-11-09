Schneller als geplant: Umbauarbeiten am Giesinger Berg abgeschlossen

Die Umbauarbeiten am Giesinger Berg sind abgeschlossen. Der Bereich ist nun sicherer für alle Verkehrsteilnehmer. Die Arbeiten konnten schneller beendet werden als geplant.

Nach wochenlanger Bauzeit und teilweiser Komplettsperrung sind die Umbauarbeiten am Giesinger Berg und der Kreuzung zwischen Heilig-Kreuz-Kirche und Lutherkirche abgeschlossen.

An der zentralen Kreuzung gibt es jetzt erstmals an allen vier Seiten barrierefreie Querungen mit Ampeln. Damit ist es Fußgängern nun möglich, die Kreuzung auf dem Weg in die Ichostraße oder die Silberhornstraße sowie in der Gegenrichtung oberirdisch zu überqueren. Der Weg durch die nicht barrierefreie Unterführung entfällt. Das macht die Querung mit Fahrradanhänger, Kinderwagen, Rollstuhl oder Gepäck einfacher und komfortabler. Abgesenkte Bordsteine erleichtern Menschen mit Rollstuhl oder Rollator die Querung. Die Radwege sind auf bis zu 2,30 Meter verbreitert und nun vom Fußweg getrennt.

Radfahrer können nun von der Ichostraße nach links in die Martin-Luther-Straße abbiegen. Zudem ist das Linksabbiegen zur Hebenstreitstraße über eine Querungsstelle mit Ampel gesichert.

Bauarbeiten schneller beendet als geplant

"Kinder und Jugendliche brauchen sichere Schulwege. An dieser Kreuzung können sie jetzt an allen vier Seiten die Straße an Ampeln überqueren. Mehr Platz auf den Gehwegen und eine übersichtlichere Kreuzung helfen besonders den Schüler*innen der Ichoschule. Auch ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen profitieren davon", so Münchens OB Dominik Krause über den nun fertiggestellten Straßenraum.

Der Stadtrat hatte für das Projekt am Giesinger Berg und im Kreuzungsbereich 4,87 Millionen Euro bewilligt. Der Bund fördert die neuen Radwege am Giesinger Berg mit 616.455 Euro aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative. Die Bauarbeiten konnten schneller beendet werden als geplant. Ursprünglich waren die wesentlichen Arbeiten bis Mitte Dezember 2026 vorgesehen, kleinere Restarbeiten bis Mai 2027.

Im Frühjahr 2027 beginnt das Baureferat mit dem Umbau der Martin-Luther-Straße. Münchner Flachborden sollen dort schnell und kostengünstig die Radwege vom übrigen Verkehr trennen. In der Ichostraße wird der Zweirichtungsradweg von der Grund- und Mittelschule bis zum Tegernseer Platz verlängert.