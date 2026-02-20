AZ-Plus

Schneechaos am Münchner Flughafen: Das sollten Reisende beachten

Es schneit erneut stark. Das hat Auswirkungen auf den Flugbetrieb in München.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Wegen der starken Schneefälle ist der Flugbetrieb am Flughafen in München gestört (Archivbild).
Wegen der starken Schneefälle ist der Flugbetrieb am Flughafen in München gestört (Archivbild). © Peter Kneffel/dpa

Wegen der starken Schneefälle in der Nacht und am Morgen ist der Flugbetrieb am Airport München gestört. Starts und Landungen könnten sich verspäten oder ganz ausfallen, teilte der Flughafen auf seiner Webseite mit. Passagieren, die am Freitag von München abfliegen wollen, wurde geraten, sich frühzeitig mit ihrer Fluglinie in Verbindung zu setzen und sich über den Status ihres Fluges zu erkundigen.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • tutnixzursache vor 24 Minuten / Bewertung:

    Es gibt kein "Schnee-Chaos" am Flughafen. Das kann man über die Flugtracking-Dienste nachvollziehen. Der Flughafen informiert lediglich darüber, dass es zu Verspätungen und vereinzelten Ausfällen kommen kann.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni vor 8 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von tutnixzursache

    Wenn man keinen Anschlussflug hat, dann nicht.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • tutnixzursache gerade eben / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Himbeer-Toni

    es ist aber kein "Chaos"... wenn man solche Schlagzeilen braucht, könnte man von einem "Chaos" am Wiener Flughafen schreiben, der ist heute Vormittag wegen heftigen Schneefällen geschlossen. Flugzeuge wurden auch nach München umgeleitet.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.