Schneechaos am Münchner Flughafen: Das sollten Reisende beachten

Es schneit erneut stark. Das hat Auswirkungen auf den Flugbetrieb in München.

Wegen der starken Schneefälle in der Nacht und am Morgen ist der Flugbetrieb am Airport München gestört. Starts und Landungen könnten sich verspäten oder ganz ausfallen, teilte der Flughafen auf seiner Webseite mit. Passagieren, die am Freitag von München abfliegen wollen, wurde geraten, sich frühzeitig mit ihrer Fluglinie in Verbindung zu setzen und sich über den Status ihres Fluges zu erkundigen.