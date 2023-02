Schneebedeckte Gleise in München: Ein letzter Wintergruß

Winterfans hatten am Wochenende Grund zur Freude: Petrus hat es kurz vorm meteorologischen Frühlingsbeginn noch mal schneiden lassen.

München - Als wollte der Winter noch einen Abschiedsgruß schicken, bevor er sich für diese Saison verabschiedet, hat es in den vergangenen Tagen noch mal ein bisschen geschneit. Frischer weißer Schnee bedeckt die ersten Frühlingsblüher und auch die Gleise am Ostbahnhof. Schön und friedlich schaut das aus - freuen Sie sich an ihm, so lange es ihn noch gibt. Denn schneereich war auch dieser Winter nicht. Laut Meteorologen war er erneut deutlich zu warm - schon zum zwölften Mal in Folge.

Für morgen und die darauffolgenden Tage sagen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst DWD viel Sonne voraus. Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März. Nur im Alpenvorland kann noch längere Zeit Hochnebel herrschen. In drei Wochen ist dann auch kalendarischer oder astronomischer Frühlingsanfang: Am 20. März steht die Sonne senkrecht über dem Äquator, von da an wandert sie nach Norden.