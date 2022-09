Schließungen bei der Stadtsparkasse München: Die ganze Streichliste

Kahlschlag bei der Stadtsparkasse: Mehrere Filialen schließen ab 2023, auch etliche SB-Standorte sind betroffen.

München - Die Münchner Stadtsparkasse schließt ab nächstem Jahr fünf Filialen. Darunter sind die Filialen in Waldperlach, an der Schwanseestraße, am Stiglmaierplatz, am Pariser Platz und am Partnachplatz.

Außerdem schließt die Stadtsparkasse auch sieben sogenannte SB-Filialen, wo schon heute keine Bankberater mehr arbeiten, sondern bloß Automaten stehen. Darunter sind einige zentrale Standorte wie am Ostbahnhof, am Zentralen Busbahnhof und am Isartorplatz.

Darüber hinaus werden die SB-Filialen an der Bayerstraße, an der Leopoldstraße sowie an der Fasanerie betroffen sein.