Die Polizei hat Handys, Computer und Speichermedien beschlagnahmt. 19 Männer werden verdächtigt, Abbildungen schweren sexuellen Kindermissbrauchs besessen und verbreitet zu haben.

Die Polizei hat im Kampf gegen Kinderpornografie in München und Umgebung 19 Wohnungen und mehrere Autos durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten bei der Aktion am Mittwoch fast 30 Handys, über 20 Computer und über 100 elektronische Speichermedien sicher. Die Durchsuchungen seien richterlich angeordnet gewesen.

Laut Polizei gibt es 19 männliche Verdächtige zwischen 17 und 71 Jahren, die Abbildungen schweren sexuellen Kindermissbrauchs besessen und teilweise auch verbreitet haben sollen. Ein Zusammenhang zwischen den Männern bestehe nach aktuellem Stand nicht. Nachdem Anzeigen erstattet wurden, seien die Tatverdächtigen wieder entlassen worden.

Die Auswertung der Dateien wird laut Polizei noch dauern. Die Durchsuchungen seien unter Leitung der Staatsanwaltschaft und des bei der

Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eingerichteten Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) durchgeführt worden.