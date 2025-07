Schlachtabfälle auf Reichenbachbrücke und Baldeplatz sorgen am Mittwochabend für stundenlange Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.

Ein wenig appetitliches Bild war am Mittwochabend in der Isarvorstadt zu sehen: auf der Reichenbachbrücke und dem Baldeplatz lagen Schlachtabfälle. Mehrere Stunden haben sich Einsatzkräfte der Feuerwehr am Mittwochabend abgemüht, um die teils festgefahrenen Schlachtabfälle auf der Straße im Bereich Reichenbachbrücke und Baldeplatz zu beseitigen.

München: Schlachtabfälle mitten auf der Straße

Vor dem Kreuzungsbereich des Baldeplatzes lag ein größerer Haufen Schlachtabfälle mitten auf der Straße. Es waren bereits mehrere Fahrzeuge darübergefahren, sodass ein Teil des Abfalls in den Fahrbahnbelag eingefahren war, so ein Feuerwehrsprecher. Bei der weiteren Erkundung stellte sich heraus, dass rund 100 Meter davor im Kreuzungsbereich der Auen- und Wittelsbacherstraße weitere Schlachtabfälle lagen.

Abfälle im Leichensack abtransportiert

Mit Schaufeln und Besen verfrachteten die Einsatzkräfte die Stücke in einen Leichensack, da auf einem Löschfahrzeug darüber hinaus kein anderes geeignetes Transportbehältnis zur Verfügung stand.

Im weiteren Verlauf ging in der Leitstelle eine weitere Meldung ein, dass auch im Bereich der Reichenbachbrücke Tierreste aufgefunden wurden. Während der mehrstündigen Reinigungsarbeiten, bei der auch eine Kehrmaschine eingesetzt wurde, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Trotz eines beobachteten Sturzes eines Scooter-Fahrers gab es keine Verletzte aufgrund der Schlachtabfälle auf der Fahrbahn. Die Polizei versucht, den Verursacher zu ermitteln.