"Schaut verwahrlost aus": Dauerärger um Münchner Wertstoffinseln

Die Sammelcontainer am Dietramszeller Platz sind dreckig und ramponiert – wie in vielen Vierteln der Stadt. Oft liegen Dosen, Plastik und Glasscherben herum. Wer dafür verantwortlich ist. Was Strafen für Müllsünder kosten. Und warum einem Anwohner nicht nur der Radlreifen, sondern jetzt auch der Kragen platzt.

Irene Kleber 17. Juli 2025 - 10:00 Uhr