Die Schauspielerin über ihre Rolle als erste Boandlkramerin, die Liebe, das Leben, ihren Cousin Andreas Baader – und den Tod.

Dieser Tod schaut nicht todkrank aus. Wenn er von Beatrice Richter (77) gespielt wird, ist er ein charmantes und schlitzohriges Energiebündel. Dann will der „Boandlkramer“ trinken, flirten,

der Komödie im Bayerischen Hof spielt das Münchner Kindl, das in Berlin lebt, eine Hauptrolle in dem Stück "Der Boandlkramerkongress – Brandner Kaspar Teil 3“ (noch bis 22. November). Die AZ hat die Entertainerin zu einem Gespräch über das Leben, den Tod und die Liebe getroffen.



AZ: Frau Richter, was macht so ein heiteres Stück, das ans Eingemachte geht, mit einem? Denken Sie vermehrt an die eigene Endlichkeit?

BEATRICE RICHTER: Iwo, ich komme aus einer langlebigen Familie. Mein Vater ist früh gestorben, er war 97. Meine Oma wurde 104, meine Mutter starb einen Tag vor ihrem 100. Geburtstag. So alt muss ich nicht werden. "Oh verreck“, würde der Boandlkramer sagen. Aber ich bin gerade ganz gut im Geschäft, hatte eine geile Rolle in "München Mord“ und bin bald in einer neuen Fernsehserie. Man könnte sagen: Ich habe ein Greisen-Comeback.

Beatrice Richter (M. ganz in Schwarz) mit ihren Bühnenkolleginnen und -kollegen bei der Premiere in der Kleinen Komödie. © API (c) Viviane Simon

"Ich bin nicht das, was man sich unter einer Oma vorstellt"

Leben Sie gesund?

Meine Chancen, alt zu werden, sind gestiegen: Ich habe nach 37 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Ich boxe gern, springe Trampolin. Und ich nehme jetzt wieder Ballettstunden. Eine Rückkehr in die Kindheit. Ich will beweglich bleiben. Ich war ja noch 2015 bei "Let’s Dance“ auf dem Parkett. Ich bin nicht das, was man sich unter einer Oma vorstellt, ich bin ein jugendlicher Haudegen, ein ewiger Feger!

Beatrice Richter und Vadim Garbuzov 2015 bei "Let's dance". © imago stock&people

1982 waren Sie sogar "Playboy“-Model.

Ja, auch für "Penthouse“, diese ästhetischen Bilder wurden sogar auf der Fotomesse Photokina ausgestellt. Manche Schauspielerinnen machen operativ was mit ihren Gesichtern, weil sie krampfhaft jung bleiben wollen. Ich war nie eine makellose Schönheit. Eine Botox-Nadel hat in meinem Gesicht nichts zu suchen. Ich schau mich gar nicht so oft im Spiegel an. Das hilft gegen Schönheitswahn. Ich habe nur eine Creme, von der ich insgeheim weiß, dass sie nicht wirkt. Aber Fältchen sind nicht meine Feinde.

Auch Richters Tochter ist eine erfolgreiche Schauspielerin

Woher nehmen Sie Ihre Lebensfreude?

Aus vielen Quellen. Ich kam frühzeitig mit Büchern in Berührung, mein Vater war Antiquar, meine Mutter Flötistin. Bei uns wurde mehr gelesen als geredet. Ich habe mit sieben Jahren die Ilias von Homer auswendig gelernt und mit 14 Thomas Manns Zauberberg gelesen. Mit 30 bekam ich eine wunderbare Tochter, die ich fast alleine groß gezogen habe – ich danke den vielen Abnehmmüttern, die während meiner Produktionen vor der Kamera auf sie aufgepasst haben. Judith ist auch eine erfolgreiche Schauspielerin, die dreimal den Deutschen Comedypreis gewonnen hat. Wenn ich mit ihr telefoniere, habe ich das Gefühl, ich rede mit mir selbst. Unser Timbre ist komplett gleich.

Beatrice Richter (r.) mit ihrer Tochter Judith. © imago

Sie sind noch einen Tick kontaktfreudiger als Ihre Tochter.

Oh ja. Ich versuche, die Welt ein bisschen fröhlicher und aufgeschlossener zu machen. Aufeinander zugehen und lachen, das ist so einfach: Wer bist du, was kannst du, wo kommst du her? Neugier ist das beste Mittel gegen Alterung. Meine Tochter sagt immer: Mama, du suchst sogar im Supermarkt deinen Auftritt.

Wie machen Sie das?

Ich spreche spontan Menschen an, die keine Deutschen sind. Ich kann in 17 Sprachen fragen: "Guten Tag, wie geht es Ihnen? Auf Wiedersehen.“ Und die wichtigsten Worte der Menschheit: Danke. Bitte. Da kommen ganz tolle Gespräche zustande – wir sprechen auch mit Händen und Füßen. Manchmal werde ich umarmt. In einem Monat habe ich mir so eine Vielsprachigkeit angeeignet.

"Du kommst nach den Baaders"

Mögen Sie auch Ihre Verwandtschaft?

Da gibt es nicht so viele. Wir sind keine sehr fruchtbare Familie.

Sie haben einen berühmten Cousin, den RAF-Terroristen Andreas Baader.

Stimmt, ein Cousin zweiten Grades, der wurde in unserer Familie totgeschwiegen. Mit 15 habe ich mal etwas in einem Laden geklaut und wurde erwischt. Ich war juristisch schuldunfähig, aber mein Vater sagte streng: "Du kommst nach den Baaders.“ Aber ich war nie in Gefahr, selbst Terroristin zu werden. Ich kann alle Gefühle in meinem Beruf ausleben. Ich spiele alles – von Dementen bis Mörderinnen.

Die Angeklagten (v.l.) Thorwald Proll, Horst Söhnlein, Andreas Baader und Gudrun Ensslin 1968 auf der Anklagebank im Frankfurter Landgericht. Sie wurden wegen Brandstiftung in einem Kaufhaus verurteilt. © Manfred Rehm / dpa

Wie ist Ihre Lebensbilanz mit 77? Beruflich viel Glück, privat reichlich Pech?

Das Glück hat einen Riesenradius. Im Glück ist das Unglück schon enthalten. Und im Unglück das Glück. Ich habe viel Glück gehabt, zum Beispiel als Rudi Carrell mich 1981 anrief, um mich für seine "Tagesshow“, die Vorläuferin der "heute show“, zu engagieren. Ich hielt das erst für einen Scherz und sagte: Sie parodieren den Carrell aber richtig gut.

Ich habe einen heiteren Blick auf das Sterben

Haben Sie ein Talent für das Glück?

Ich habe eine gute Eigenschaft: Ich bin eine Verdrängungskünstlerin. Wenn ich Unglück erlebe, kürze ich es ab. Deshalb habe ich mit meiner Tochter einen gewalttätigen Ehemann in den USA schnell verlassen, ich bin buchstäblich über die Feuerwehrleiter geflüchtet. Er war Psychiater und selbst psychisch krank. Die andere große Liebe meines Lebens war Robert, ein Pferdeflüsterer. Er sah aus wie Gary Cooper und konnte Pferde ohne Sattel reiten. Judith hat ihn geliebt. Wir waren sehr glücklich auf seinem Hof. Leider ist er früh gestorben. Er war der liebenswerteste Mann meines Lebens.

Rudi Carrell und Beatrice Richter beim Spaghetti-Essen in einer Szene von Carrells "Tagesshow", aufgenommen im Sommer 1982. © Dieter Klar / dpa

Sind Sie offen für eine neue Liebe?

Für mein Geschlecht gibt es keinen Partner. Das Geschlecht, das zu mir passen würde, ist noch nicht erfunden. Vor Jahren habe ich deshalb in einem Buch geschrieben, dass ich mich nur selbst heiraten kann. Ich bin einmalig. Das übliche Konzept von anderen Menschen, eine bessere Hälfte zu suchen und zu finden, habe ich nicht in mir. Ich komme am besten mit mir aus. Mein Fußabdruck passt nur in meinen Schuh.

Ich habe meinen Vater im Sarg zum ersten Mal geküsst

Wie weit reicht Ihre Lebenslust? Haben Sie manchmal auch Todesängste?

Täglich, im Lift denke ich, ich stürze ab. Und dann beim Einschlafen. Es ist ja ein Wunder, wieder zu erwachen. Aber ich habe einen heiteren Blick auf das Sterben, keinen panischen. Ich denke bei dem Brandner Kaspar auch an Günther Maria Halmer, der im Residenztheater die Titelrolle im Brandner gespielt hat, wir waren gemeinsam an der Falckenberg-Schule. So schade, dass ihn der Tod gestoppt hat, aber gibt es eine bessere Rolle davor?

Haben Sie einen Toten je berührt?

Ja, meinen Vater. Ich habe ihn im Sarg zum ersten Mal geküsst, es gab nicht so viele Zärtlichkeiten in unserer Familie. Seine Stirn war eiskalt.

Wovon träumen Sie?

Vom Oscar. Mit 72 habe ich ihn nicht gekriegt, jetzt hab’ ich ihn auf 92 verschoben!