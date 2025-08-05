Die Brüder Benkert und Kreitmeier bringen frischen Wind in die Kultkneipe Schau ma moi: Mit ihrem eigenen Hellen erfüllen sie sich einen lang gehegten Traum und setzen das Erbe ihrer Mutter fort. Das ist ihre Geschichte.

05. August 2025 - 09:00 Uhr

Die Brüder Samuel Kreitmeier (v.l., 35), Lukas Benkert (30) und Oskar Benkert (25) führen das Schau ma moi in Giesing nach dem Tod ihrer Mutter weiter.

Eine blaue Tram fährt durch ein Sonnenblumenfeld – so zeigt es das neue Graffiti an der Wand des ehemaligen Traumhäuschens. Die Linie 61 fährt in Richtung Schau ma moi. Gewidmet ist das Bild Gabi Benkert, der Kultwirtin, die im vergangenen Herbst verstorben ist. Die 1961 war ihr Geburtsjahr, Sonnenblumen ihre Lieblingsblumen. Ihre drei Söhne führen das Schau ma moi weiter – so, wie es ihre Mutter über 25 Jahre lang aufgebaut hat. Nur mit ein paar neuen Ideen.

Brüder brauen eigenes Bier

"Wir wollen das nicht umkrempeln, aber unseren eigenen Touch einbringen", sagt Oskar Benkert (25): "In Form von Bier." Seit Kurzem gibt es eine Zapfanlage – kupferfarben glänzt sie auf der altbekannten Theke. Früher wurde nur Flaschenbier ausgeschenkt.

Am Donnerstag kommt die größte Neuerung: das eigene Schau-ma-moi-Bier. "Es war immer unser Traum", sagt Oskar Benkert. Er ist gelernter Braumeister bei einer Münchner Brauerei und braut auch hobbymäßig – eine erste Version des Hausbieres gab es auf der Hochzeit seines Bruders Samuel Kreitmeier. Gemeinsam mit der Brauerei "Brewsli" in der Au entstand das neue Schau-ma-moi-Helle

"Uns war wichtig, dass wir kein Craftbier machen", sagt Samuel. Die Stammkunden seien "sehr feine Bierkenner, was das Helle angeht", sagt er. Ziel war, ein Helles an den Hahn zu stellen, das mit den etablierten Marken konkurrieren kann. Beim Probeschluck der AZ überzeugt das Ergebnis: leicht trüb, angenehm leicht, klassisch, aber mit eigener Note.

Beim AZ-Besuch wird das neue Schau-ma-moi-Helle angezapft. © ma

"Die Boazn, die nie eine sein wollte"

Auch die Kaffeemaschine ist neu. "Die hat sich verabschiedet", sagt Lukas Benkert (30). Und musste ersetzt werden: "Das ist ja nicht umsonst das Café Schau ma moi."

Die Idee einer Kaffeebar mit italienischem Einschlag stammte von ihrer Mutter. Heute ist das Café eher eine Kneipe – oder, wie Oskar sagt: "Die Boazn, die nie eine sein wollte." Eine Schanklizenz gab es von Anfang an, geöffnet war früher aber meist nur bis 21 Uhr. Inzwischen arbeiten 13 Menschen im Schau ma moi, in zwei Schichten – tagsüber Café, abends Kneipe.

Gabi Benkert 2018 im Schau ma moi. © Daniel von Loeper (Archivbild)

Eine neue Brauerei in Giesing?

Die Idee zum Hausbier reifte seit Oskars Abschluss als Braumeister vor fünf Jahren. Dass sie jetzt zur Realität wird, bedeutet ihm viel. "Das hier umzusetzen und an den Mann zu bringen, das ist ein großer Schritt für mich", sagt er. Sein nächstes Ziel: eine eigene Brauerei – am liebsten in Giesing. Die passenden Räume fehlen noch. "In den nächsten fünf Jahren könnte sich was ergeben", sagt der 25-Jährige.

Bis dahin wird das Schau-ma-moi-Bier – das noch nach einem offiziellen Namen sucht – als Hausbier ausgeschenkt. Zum Anstich am Donnerstag fließt es aus dem Holzfass, für zwei Euro. Am Freitag kommt es frisch vom Hahn, ebenfalls für zwei Euro. Und danach? "Unter dieser ominösen Fünf-Euro-Marke", verspricht Lukas Benkert.

Sechzger und Biergartenkonzerte

An Spieltagen ist das Lokal ohnehin gut voll – das Stadion ist nicht weit, die Sechzger-Fans versammeln sich in großen Gruppen vor dem kleinen Tramhäusl.

Spieltage sind Feiertage vor dem Schau ma moi: So sieht es hier dann (fast) den ganzen Tag aus. © Anne Wild (Archivbild)

Auch die Biergartenkonzerte sollen bleiben. Ihre Mutter war gut vernetzt in der Kleinkunstszene. "Vor allem mit linken Künstlern – wir sind ja eine linke Kneipe", sagt Lukas. "Im Schau ma moi ist jeder willkommen. Außer Nazis."

"Es ist ein Herzenswerk"

Künftig soll es mehr Lesungen geben, auch musikalisch verändert sich was: Wo früher Punkrock lief, dröhnt heute öfter Techno. Das Publikum ist jünger geworden – doch das "Wohnzimmer Giesings" bleibt ein Treffpunkt für alle Generationen. "Man kennt sich. Wenn jemand mal nicht kommt, wird geklingelt und geschaut, ob alles okay ist", sagt Lukas Benkert.

Auch hinter der Theke läuft’s harmonisch. "Für mich fühlt sich das hier nicht nach Arbeit an – das ist Qualitytime mit der Familie", sagt Samuel Kreitmeier. "Ich würde das mit niemand anderem machen als mit euch", ergänzt Lukas Benkert. Und Oskar bringt es auf den Punkt: "Es ist ein Herzenswerk."