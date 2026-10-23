Samuel Koch erhält besondere Auszeichnung in München

Mit einer siebenstündigen Inszenierung erregten die Münchner Kammerspiele großes Aufsehen. Nun gibt es für Hauptdarsteller Samuel Koch eine besondere Ehre.

Für seine Hauptrolle in dem Mammutstück "Wallenstein - Ein Schlachtfest in sieben Gängen" der Münchner Kammerspiele erhält der Schauspieler Samuel Koch den Bayerischen Kunstpreis. "Mit großer Präzision und eindringlicher Bühnenpräsenz gibt er dem Feldherrn Kontur und verleiht ihm zugleich eine ganz eigene Handschrift", würdigte Kunstminister Markus Blume (CSU) den 39-Jährigen, der in der Kategorie Performance geehrt wird.

Sieben Stunden Theater

Die siebenstündige Inszenierung von Jan-Christoph Gockel nach Friedrich Schillers Dramen-Trilogie über den berühmten Feldherren im Dreißigjährigen Krieg war ein großer Erfolg. Das Stück wurde zum diesjährigen Berliner Theatertreffen eingeladen und obendrein von der Zeitschrift "Theater heute" als Inszenierung des Jahres ausgezeichnet.

Ausgezeichnet wird der 39-Jährige für seine Rolle in der Mammutinszenierung "Wallenstein - Ein Schlachtfest in sieben Gängen" an den Münchner Kammerspielen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Der Kunstpreis soll am 12. November in München in insgesamt acht Kategorien verliehen werden. Gewürdigt werden laut Kunstministerium herausragende Leistungen und besondere Verdienste um die Kunst- und Kulturlandschaft in Bayern. Verbunden ist die Auszeichnung mit einem Preisgeld von jeweils 10.000 Euro. Hinzu kommt der undotierte Ehrenpreis des Ministerpräsidenten.