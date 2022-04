Sahara-Staub kommt: Leichter "Blutregen" in München möglich

Warme Luft aus dem Süden bringt wieder Sahara-Staub nach Deutschland – der Höhepunkt wird am Donnerstag erwartet. Unter anderem in München könnte es wieder zum sogenannten "Blutregen" kommen.

München - Bereits Mitte und Ende März war das Wetter-Phänomen in München zu bewundern, nun könnte es zurückkommen: Ein gelblich-rötlich eingefärbter Himmel, verursacht durch Wüstenstaub aus der Sahara.

Warme Luft aus Süden bringt auch jetzt wieder einiges an Sahara-Staub nach Deutschland – bereits am Mittwoch geht es los, vorerst im Westen und Nordwesten des Landes. Der Höhepunkt wird dann allerdings am Donnerstag erwartet, wenn die Staubwolke auch über die Mitte und den Süden Deutschlands zieht. Dennoch soll sich der Himmel diesmal nicht ganz so stark färben wie noch Mitte März.

"Blutregen" ist eng mit dem Sahara-Staub verbunden

Am Karfreitag soll dann schon wieder alles vorbei sein – Grund dafür ist ein Wettertief, das Kaltluft aus dem Norden bringt. Vor allem gegen Donnerstagabend könnte es unter anderem auch in München dann aber ein Phänomen geben, das eng mit dem Sahara-Staub verbunden ist: der sogenannte "Blutregen".

Diesen gibt es, wenn die Staubpartikel in der Luft ausgewaschen werden und bei leichtem Niederschlag dann auf den Boden fallen. Der Regen färbt sich dann rötlich-braun – vor allem Autobesitzer (die keine Garage haben) dürfte das weniger freuen.

Gründonnerstag: Bis zu 21 Grad in München

Eher erfreulich: Die warme Wüstenluft sorgt dafür, dass es am Gründonnerstag noch angenehm warm bleibt – aktuell werden für München Temperaturen von bis zu 21 Grad erwartet.