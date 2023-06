Sänger nimmt sich Auszeit: Lewis Capaldi sagt alle Konzerte ab – auch in München

Nach seinem Auftritt in Glastonbury zieht Lewis Capaldi die Reißleine. Der Sänger beendet seine Tour erst einmal. Er müsse noch lernen, mit seiner Tourette-Erkrankung umzugehen, schreibt der Schotte in einer emotionalen Nachricht. Auch sein Konzert in München im September fällt damit aus.

München - Lewis Capaldi (26) zieht Konsequenzen: Nach seinem Auftritt in Glastonbury, bei dem er erneut mit einer Tourette-Attacke und Stimmproblemen zu kämpfen hatte, verabschiedet sich der Sänger vorerst vom Touren. Auf seinem gab der Schotte den Schritt bekannt. Er bezeichnet ihn als die "schwierigste Entscheidung meines Lebens".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

150.000 Menschen singen in Glastonbury für Lewis Capaldi

Zunächst bedankt er sich bei seinen Fans für die Unterstützung in Glastonbury und für die Nachrichten, die er im Anschluss bekommen habe. "Das bedeutet wirklich alles für mich." Beim berühmten Festival blieb Capaldi teilweise die Stimme weg, die Menge, rund 150.000 Menschen, sang das Lied für ihn zu Ende.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Dann kündigt Lewis Capaldi an, "auf absehbare Zeit eine Pause vom Touren" einzulegen. Bereits vor Glastonbury hatte er seine Tour für drei Wochen unterbrochen, um fit für das Festival zu sein.

"Aber die Wahrheit ist, dass ich immer noch lerne, mich an die Auswirkungen meines Tourette-Syndroms zu gewöhnen", schrieb der Singer-Songwriter jetzt. "Am Samstag wurde mir klar, dass ich viel mehr Zeit darauf verwenden muss, meine geistige und körperliche Gesundheit in Ordnung zu bringen, damit ich noch lange Zeit das tun kann, was ich liebe."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

München-Konzert von Lewis Capaldi ersatzlos gestrichen

Mit Bekanntwerden von Capaldis Auszeit ist damit ebenfalls klar: Auch das München-Konzert des Schotten wird nicht stattfinden. Eigentlich hätte der 26-Jährige am 12. September in der Olympiahalle auftreten sollen – daraus wird jetzt nichts.

Der Olympiapark hat die Absage am Mittwoch offiziell mitgeteilt, auch auf ist mittlerweile zu lesen, dass die Veranstaltung "ersatzlos entfällt". Wer bereits Ticket für das Konzert in München gekauft hat, kann dieses an verschiedenen Vorverkaufsstellen zurückgeben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Lewis Capaldi: "Ich bin so schnell ich kann zurück"

In seinem emotionalen Post bedankt sich Capaldi bei seinen Fans, Freunden, Familien und medizinischem Personal – für die Unterstützung in guten Zeiten und vor allem in schlechten wie jetzt. Ihm tue es für alle Anhänger leid, die ihn bis zum Ende des Jahres noch live sehen wollten. "Aber ich muss mich wohlfühlen, um auf dem Niveau spielen zu können, das ihr verdient", so der Musiker. "Ich bin so schnell ich kann zurück", schloss er sein Statement.

Bereits im März dieses Jahres sagte Lewis Capaldi Konzerte ab, betroffen war auch ein Auftritt in München. Damals bremste ihn eine Bronchitis aus. Neben der Nervenkrankheit Tourette leidet Capaldi auch an psychischen Problemen, wie Panikattacken und dem Hochstapler-Syndrom. Dabei glauben Menschen, dass sie ihren Erfolg nicht verdient hätten und bald als Betrüger entlarvt werden.